Madden NFL 19 im Test – Und jährlich grüßt der Football

Jedes Jahr aufs Neue veröffentlicht Electronic Arts unter der Marke EA Sports eine Reihe von Sportsimulationen, darunter die wohl bekanntesten Reihen FIFA und Madden NFL. Und wie jedes Jahr macht die Madden Serie den Anfang, dieses Mal können sich auch PC-Spieler freuen, denn nach 11 Jahren der Abwesenheit kehrt die Madden NFL Reihe endlich zum PC zurück. Wir haben etliche Stunden auf dem Spielfeld mit Touchdowns, Interceptions, Trickspielen und dem Story-Modus verbracht und verraten euch in unserem Test, was alles Neu ist in Madden NFL 19.

Titel: Madden NFL 19 / Genre: Sportsimulation / Publisher: EA Sports / Systeme: PC, Playstation 4, Xbox One / Release: 10.08.2018





Longshot 2: Homecoming heißt der Story-Modus in Madden NFL 19 und führt die Geschichte um die beiden jungen NFL Spieler Devin Wade und Colt Cruise fort. Während Wade, nach den Ergebnissen der Reality Competition in Madden 18, versucht sich im Trainingslager der Dallas Cowboys zu behaupten und zu zeigen, dass er in die NFL gehört, versucht Cruise den Weg zurück in die NFL zu finden. Als mittelmäßiger Country Sänger hält sich Cruise finanziell über Wasser, als auch noch plötzlich sein leiblicher Vater auf den Plan tritt und er unfreiwillig die Verantwortung für seine jüngere Stiefschwester übernehmen soll, rückt sein Traum vom NFL in weite Ferne. Schafft es Devin Wade sich als Quarterback bei den Dallas Cowboys zu behaupten und findet Colt Cruise zurück zur NFL? Dies und noch mehr erfahrt ihr im Story-Modus von Madden NFL 19.