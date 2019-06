Drei Top-Spiele für die Draufgänger

The Four Kings Casino & Slots

Bei The Four Kings Casino & Slots handelt es sich um ein besonderes Multiplayer-Spielerlebnis. Hier finden Sie diverse Casino Spiele, wie Poker, Blackjack, Roulette, Baccarat, Craps und natürlich jede Menge Slotmaschinen. Bevor Sie diese simulierte Casino-Welt betreten, müssen Sie einen eigenen 3D-Avatar erstellen. Im Spielverlauf erhalten Sie besondere Belohnungen, mit denen Sie auf extravagante Kleidung zurückgreifen und so Ihren Look anpassen können. Natürlich bietet dieses virtuelle Online-Casino auch jede Menge an Spielspaß. In einer wunderbaren Casino-Atmosphäre spielen Sie Roulett, Blackjack oder Texas Holdem Poker. Ebenso sind auch Varianten von Video-Poker mit an Bord. Durchweg wird Ihnen eine lebendige virtuelle Welt geboten, die einen hohen Spielspaß verspricht.

The Four Kings Casino & Slots kann mit eigenem Tempo gespielt werden. Hier lassen sich Kontakte zu anderen Spielern knüpfen. Aber auch an den beliebten Low-Limit-Tischen lässt sich zwischendurch schnell ein Spielchen machen. Das Ziel ist der VIP-Bereich, in dem es um die richtig hohen Einsätze geht. Die besten Spieler erhalten einmal im Monat eine Belohnung. Als Numer-1-Spieler bekommen Sie in der Hall-of-Fame einen Platz mit Bild.

GTA V

Hinter GTA V verbirgt sich das Computerspiel Grand Theft Auto V. Es stammt von der schottischen Softwareschmiede Rockstar North und wurde durch das Label Rockstar Games für die Playstation 3 sowie Xbox 360 erstmals 2013 veröffentlicht. GTA V spielt in der fiktiven Stadt Los Santos, die Los Angeles nachempfunden ist. Diese Stadt liegt ebenfalls im fiktiven Bundestaat San Andreas, der mit Südkalifornien eine große Ähnlichkeit besitzt. Im Unterschied zu den vorhergehenden GTA-Serien steuern Sie nun drei verschiedene Fahrer.

GTA V gibt es auch als Multiplayer-Online-Version, wobei 30 Spieler miteinander spielen können. Sie steuern hier die unterschiedlichsten Fahrzeuge, müssen aber auch Wege zu Fuß erledigen. 2014 wurde das Game technisch und auch in visueller Hinsicht überarbeitet und ist auch für Windows-Rechner konzipiert. Natürlich gibt es auch eine Anpassung für Playstation 4 sowie Xbox One.

Ride 3

Bei Ride 3 handelt es sich um ein Motorradspiel, welches von Milestone entwickelt worden ist. Dieses Game orientiert sich an die bekannten Rennserien Forza Motorsport bzw. Gran Turismo. Hier werden jedoch Autos gegen Motorräder ausgetauscht. Sie können hier mit einer Vielzahl an lizensierten Maschinen, wie zum Beispiel Ducati, BMW, Agilia, Yamaha, Triumpf oder Suzuki fahren. Darunter sind nochmals mehr als 200 verschiedene Modelle vom Naked-Bike bis zur Enduro zu finden. Die Spieler können an den Maschinen umfangreiche Tuning-Maßnahmen vornehmen. Wie wäre es mit neuen Bremsen, einem stärkeren Motor oder einem neuen Getriebe? Selbst der Auspuff, besondere Rennkolben oder dickere Bremsscheiben lassen sich austauschen.

Die zu meisternden Kampagnen benötigen ein gut ausgestattetes Motorrad. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Maschine immer auf den neuesten Stand halten. Die KI sorgt für ein realistisches Fahrverhalten. Dennoch gibt es hier leichte Schwankungen bei höherem Schwierigkeitsgrad. Bei den meisten Rennen setzen sich schnell die ersten drei Fahrer vom Rest der Gruppe ab. Hier müssen Sie schon eine gute Maschine besitzen, um mitzuhalten. Nach jedem gewonnen Spiel erhalten Sie diesbezüglich ein virtuelles Guthaben, welches zur Aufrüstung Ihrer Maschine genutzt werden kann. Online können Sie gegen eine Vielzahl an Gegnern antreten. Beachten Sie, dass im Online-Modus sich ggf. der Spielername verändern kann. Ein Highlight stellt auch das Zeitfahren dar. Hier benötigen Sie aber auf alle Fälle eine hervorragende Maschine, um überhaupt erst auf die vorderen Plätze zu gelangen. Motorrad-Fans werden mit Ride 3 ihre Freude haben.