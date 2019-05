Syndicate Casino vorgestellt – Casinospielen auch mit digitalen Währungen.

Das Syndicate Casino ist jetzt ganz neu am Markt und bietet Spielern rund um den Globus eine neue Anlaufstelle für ein interessantes Glücksspielerlebnis. Das Syndicate Casino bietet neben klassischen Glücksspielen wie Slots auch ein ausgeklügeltes VIP Program. Das Syndicate Online Casinobietet viele Vorteile für interessierte Spieler zum Beispiel die extrem umfangreichen Zahlungsoptionen. Kaum ein Online Casino ist so unheimlich Flexibel was die Einzahlungen angeht. Unter anderem werden hier nämlich neben Bitcoin auch Bitcoin Cash, Etherum, Dogcoi und Litecoin akzeptiert. Wer also ein bisschen mit seinen digitalen Währungen zocken will der ist hier durchaus Willkommen.

Neben den verschiedenen Einzahlungs- und natürlich auch Auszahlungsmethoden gibt es ebenfalls eine große Auswahl an Möglichkeiten hier Punkte, Chips und Bonusse zu verdienen. Mit mehr als 1500 Slot Spielen bietet das Syndicate Casino allen Spielern etwas brauchbares und etwas das nahezu jedem gefallen dürfte. Neben klassischen Slot Spielen sind auch brandneue Spiele jederzeit hier zu haben. Das Syndicate Casino ist damit nahezu die beste Anlaufstelle für Slot Spiele Online.

Das ausgeklügelte und motivierende VIP Programm sorgt dabei zusätzlich für viel Spaß und hohe Spannungsmomente. Im Gegensatz zu vielen anderen, eher unseriösen Partnern, bietet das Syndicat Casino eine genaue Erklärung über ihre Bonus und VIP Systeme an. Diese findet ihr auf der Website im unteren Bereich. Hier findet ihr neben den obligatorischen Angaben zum Thema Glücksspiellizenz, im vorliegenden Fall aus Zypern (EU), auch die Pflichtangaben zum Thema Verantwortungsvolles Spielen. Natürlich wollen auch wir euch an dieser Stelle zum Verantwortungsbewussten Spielen auffordern.

Bitte spielt niemals mit Geld das ihr noch braucht um wichtige Dinge zu bezahlen, wie zum Beispiel eure Miete oder eure Versicherungen. Bitte haltet immer im Hinterkopf das Glücksspiel immer auf Glück basiert, wie der Name das schon sagt! Natürlich könnt ihr in jedem Online Casino viel Geld gewinnen, schneller seid ihr euer Geld aber auch los, also passt immer darauf auf das ihr nicht alles verspielt. Setzt euch Grenzen, finanzielle und am besten zeitliche, nur so könnt ihr den Überblick behalten und wenn ihr jemals das Gefühl habt mehr verzockt zu haben als ihr wolltet, sucht euch bitte schnell Hilfe.

Darüber hinaus bietet das Syndicate Casino durchaus einen interessanten Anlaufpunkt für Spieler aller Art und aus aller Herren Ländern, wodurch leider auch einige Passagen, zum Beispiel die Bonusbedingungen, auf Englisch verfasst sind. Bei Problemen mit der Übersetzung könnt ihr allerdings auch immer auf die Google Übersetzung zurückgreifen, wobei diese natürlich nicht immer zu 100% zuverlässig sein müssen!

Das Syndicate Casino bietet Casinospiele, wie VIdeo Slots, Brettspiele, Video Poker, Jackpots, Roulette und Blackjack Spiele, selbst Hi-Lo Wettspiele sind mit dabei. Insgesamt kommen diese Spiele im Syndicate Casino von mehr als 40 Spiele Entwicklern. Wer fragen hat der kann die Kollegen des Syndicate Casino natürlich wie üblich per Support Ticket und E-Mail erreichen, aber ihr könnt sogar anrufen und mit den Support Mitarbeitern direkt sprechen.

Kurzum wir haben das Casino bisher nicht selbst Live getestet, aber uns ausführlich angeschaut. Das Syndicate Casino macht einen guten Eindruck und bietet viele gute Möglichkeiten, nicht nur eine große Auswahl an Spielen und Kontaktmöglichkeiten, sondern auch eine überprüfbare Glücksspiellizenz. Die Möglichkeit der Ü`berprüfung bietet das Casino sogar per Link von sich selbst aus. Ich kann an dieser Stelle natürlich nicht die Hand für die Seite ins Feuer legen, aber sie macht auf mich persönlich einen guten Eindruck. Wenn ihr selbst schon Erfahrungen mit dem Syndciate Casino gemacht habt dann könnt ihr uns gerne eine ausführliche Meinung im Kommentarfeld hinterlassen!