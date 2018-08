Gamescom 2018 mit geringerer Personalstärke

Die Gamescom 2018 hat begonnen. Leider ist es uns in diesem Jahr nicht möglich in voller Personalstärke hier zu sein. In diesen epischen Tagen in denen wir den 10jährigen Geburtstag der Gamescom feiern ist unser Egor auf einsamem Posten.

Aus verschiedenen Gründen, unter anderem gesundheitlichen werden wir uns in diesem Jahr nicht auf der Gamescom sehen. Es tut mir leid euch das mitteilen zu müssen aber ich persönlich bin leider in diesem Jahr nicht in der Lage nach Köln zu kommen und mich durch die Massen zu drängen. Im kommenden Jahr bin ich natürlich wieder für euch da.

Solange möchten wir euch bitten unseren Egor zu unterstützen, wenn ihr ihn seht. Sagt ihm was ihr von seiner Arbeit haltet, grüßt ihn und gebt ihm ein gutes Gefühl. Der arme Kerl muss fast die komplette Arbeit alleine erledigen, was mir wirklich leid tut.

Dennoch braucht ihr natürlich nicht auf eine ausführliche Berichterstattung zu verzichten, es wird nur unter Umständen ein bisschen länger dauern! Ein hoch auf den, für dieses Jahr, letzten Verteidiger unserer Ehre ;-)