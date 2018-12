Marvel Ultimate Alliance 3 – Warum erscheint das Spiel nur für die Switch?

Nach der recht überraschenden Ankündigung des Action-Rollenspiels „Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order“ exklusiv für die Nintendo Switch, liefert Reggie Fils-Aime nun eine Erklärung für den Deal.

In einem aktuellen Interview erklärt Reggie Fils-Aime, das Oberhaupt von Nintendo of America, den Umstand, dass „Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order“ nur für die Nintendo Switch veröffentlicht werden soll. Der Titel wird aktuell bei Koei Tecmo entwickelt, wo bereits andere exklusive Nintendo Titel wie „Hyrule Warriors“ und „Fire Emblem Warriors“entstanden. Laut Reggie Fils-Aime sei man mit den vorherigen Kooperationen durchaus zufrieden gewesen und Koei Tecmo habe das neue Projekt erst möglich gemacht.

„So war es. In der Welt der Entwicklung ist es so, dass es Unternehmen gibt, mit denen bei der Zusammenarbeit positive Erfahrungen gesammelt werden konnten und die zugleich Franchises zur Verfügung haben, mit denen sie auch noch etwas machen möchten“, so Fils-Aime. „Und in diesem Fall kamen diese drei Elemente zusammen, um die Gelegenheit für dieses Spiel zu schaffen. Und wir lieben das. Wir suchen ständig nach solchen Möglichkeiten. Es ist der Team Ninja-Teil von Koei Tecmo, der daran arbeitet. Sie verfügen über viele Fähigkeiten und es hat wirklich dazu beigetragen, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das Spiel aussehen wird. Wir sind sehr begeistert.“

Darüber hinaus wurde Reggie Fils-Aime gefragt, ob auch die ersten beiden “Marvel Ultimate Alliance”-Teile für die Switch umgesetzt werden sollen. „Ich kann das wirklich nicht kommentieren. Das ist nicht, was bei uns derzeit im Fokus steht“, heißt es dazu. „Unser Anliegen ist es, das Spiel zu einer großartigen Erfahrung zu machen. Und angesichts der Begeisterung für das gesamte Marvel-Universum denken wir, dass es eine großartige Gelegenheit sein wird.“ Die ersten beiden Teile der „Marvel Ultimate Alliance“-Serie wurden noch von Activision realisiert. Demnach müsste Nintendo in verhandlung mit Activision treten.

“Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order” soll 2019 exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch den Enthüllungs-Trailer ansehen.