Die Sims 4 – Simsland sucht das Supertalent

Frisch nach diesem Motto präsentierte uns vor kurzem Publisher Electronic Arts die neueste Erweiterung zu den Sims. Einmal mehr soll unser Sims Erlebnis erweitert werden. Mit die Sims 4 – Werde berühmt bekommen wir eine neue Chance auf eine größere Karriere. Endlich können wir mehr werden als nur ein bisschen bekannt, wir können richtig berühmt werden.

Das neue Erweiterungspaket sorgt dafür das ihr euch als große Stars fühlen dürft, ihr könnt Del Sol Valley besuchen, die neue Spielwelt, wo sich die A-Promis der Sims Welt tummeln und die superreichen und Sternchen der digitalen Welt herumtreiben. Wie so oft gibt es auch hier 2 Bereiche, den Mirage Park, der das Flachland umfasst, günstig in den Wohnungspreisen und The Pinnacles, die in Hügel aufgeteilten Bereichen die sich wirklich nur noch die Superreichen leisten können. Wo werdet ihr wohnen? Wie wollt ihr das finanzieren?

Erkundet darüber hinaus noch eine Menge neuer Orte wie den Park oder den Nachtclub die für weitere Stimmung sorgen. Natürlich lassen die Türsteher nicht einfach jeden Sim in den Club, das wäre ja auch nicht der Sinn einer exklusiven Location, also werdet berühmter, dann werdet ihr auch zu mehr Partys eingeladen und könnt an mehr exklusiven Events teilnehmen.

Ob ihr euch nun für eine Schauspielerkarriere entscheidet und den Starlight Boulevard herunter schlendern wollt, auf dem ihr euren eigenen Stern findet, oder einfach nur euer Bankkonto füllt um immer irrerer (alleine dieses Wort ist schon Irre) Sachen freischalten könnt zum Beispiel ein Money Phone, bleibt euch überlassen. Bleibt auf dem Boden, werdet ein bekannter Schauspieler, oder startet komplett durch und brecht durch die Decke um immer berühmter zu werden uns schließlich die social Media Charts zu durchbrechen und in Saus und Braus zu leben.

Das tolle ist aber wirklich das ihr eure Sims, wie beim „Jobs“ Upgrade zu ihren Drehtagen begleiten könnt. Ihr könnt sie vor Ort beeinflussen und schon am Set neue Bekanntschaften schließen wie zum Beispiel die von Baby Ariel einem echten Social Media Sternchen, aus der realen Welt. Die Sängerin und Schauspielerin ist im neuesten Upgrade zu die Sims 4 digital verewigt worden.

Wie so oft stellen wir uns an dieser Stelle natürlich auch gerne die Frage ob sich das Geld für diese Erweiterung lohnt, aber angesichts der Tatsache das mal wieder ein neuer Spielbereich und komplett neue Spielerfahrungen innerhalb des Simsuversums, wenn man das so nennen darf. Wir jedenfalls sind immer begeistert, wenn ein Spiel so lange mit Inhalten gepflegt wird. Die Sims 4 ist ein Titel mit dem EA immer noch Geld verdienen kann und unserer Meinung nach zurecht.

Ich persönlich spiele die Sims 4 zwar nicht mehr so häufig, bei weitem nicht so häufig wie früher, aber immer wieder mit der gleichen Leidenschaft, wenn ich einmal damit anfange bin ich gleich wieder ein paar Tage lang dabei. Die Sims 4 werde berühmt ist auf jeden Fall einen kauf wert. Wer Sims 4 Fan ist der sollte hier auf jeden Fall zuschlagen.