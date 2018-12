Pagan Online – Gameplay-Trailer veröffentlicht

Bereits im vergangenen Monat kündigten die Verantwortlichen von Wargaming und Mad Head Games ein neues Action-Rollenspiel namens „Pagan Online“ für den PC an. Nun folgt die Präsentation eines ersten Gameplay-Trailers, der euch Lust auf mehr machen soll.

„Pagan Online“ wird von Wargaming entwickelt, bekannt für Multiplayer-Titel wie „World of Tanks“, „World of Warplanes“ und „World of Warships“, was sicherlich den ein oder anderen Fan aufhorchen lässt, doch das neuste Werk, welches in einer Kooperation mit Mad Head Games entsteht, schlägt eine völlig neue Richtung ein. Statt auf realistische Kriegsführung zu setzen, tauchen die Spieler in dem neuen Action-Rollenspiel in eine Fantasywelt ab. Wer sich jedoch für Spiele wie “Diablo” interessiert, sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken.

In “Pagan Online” werden die Spieler in eine dystopische Welt geworfen, wo heidnischen Götter frei herumlaufen. In actionreichen Kämpfen, in denen auch Elemente eines MOBAs einfließen, sollen die Strategie und das clevere Planen der Spieler belohnt werden. Zum Launch soll den Spieler eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne geboten werden. Nach dem Release sollen der Singleplayer- sowie der Multiplayer-Modus kontinuirlich mit Erweiterungen versorgt werden. Diese Erweiterungen werden „Battle Chapters“ heißen. Uros Banjesevic, Mitgründer und Creative Director von Mad Head Games, sagte zum Spiel: „Mit Pagan Online haben wir modernisiert, wie der Kampf in einem Top-Down Action-RPG funktioniert, indem wir Anhaltspunkte aus MOBAs nehmen, um etwas zu erschaffen, das schnell ist, mit Gegnern erdrückt und super herausfordernd ist. Es ist ein Nervenkitzel endlich dieses Spiel mit der Welt teilen zu können; das Produkt unseres Blutes, unseres Schweißes und unserer Tränen.“

Im nächsten Jahr soll “Pagan Online” zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt für den PC veröffentlicht werden. Über die offizielle Website kann man sich bereits registrieren, um möglicherweise zu Alpha- oder Beta-Testphasen eingeladen zu werden. Ob der Titel zu einem späteren Zeitpunkt auch für die aktuelle Konsolen Generation umgesetzt werden soll, ist bisher nicht bekannt.