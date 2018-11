Fallout 76 – Trotz allem das beste Fallout aller Zeiten?

Derzeit finden viele Diskussionen zu Fallout 76 statt. Die meisten sind überwiegend negativ und verreißen das Spiel in großem Ausmaß. Das Problem an dieser Stelle ist das gleiche wie damals mit MEtal Gear survive, die Erwartungen der Spieler beginnen bereits bei der Ankündigung sich in eine komplett andere Richtung zu entwickeln als das Spiel gegangen ist. Wie immer haben wir es uns zur Aufgabe gemacht das Spiel fair und ehrlich zu testen und sind dabei zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen.

Es ist der Tag der Rückeroberung und am Vorabend wurde gefeiert und wer hat wieder verpennt? Richtig DU! Jetzt wird es aber Zeit sich die Ausrüstung zu schnappen und ab ins Ödland aufzubrechen um die Welt zurück zu erobern. Dabei wirst du vielen Dingen begegnen und vor allem viele Dinge erschießen müssen. Aber du wirst auch viele Dinge sammeln und bauen müssen. Dabei wirst du aber auch viele Dinge aus der alten Welt wiederentdecken. Alles in Fallut 76 ist viel, darum gibt es auch viel Text von uns dazu…