The Game Awards 2018 – Wird ein neues Alien-Spiel präsentiert?

Die Hinweise auf ein neues Spiel zur “Alien”-Franchise verdichten sich immer mehr, denn 20th Century Fox hat sich die Marke „Alien: Blackout“ sichern lassen. Was nun Mastermind Hideo Kojima (Death Stranding, Metal Gear Solid) mit dieser Ankündigung zu tun hat, lest ihr im folgenden Artikel.

Schon Anfang November hat Geoff Keighley angefangen einige Hinweise über Twitter zu streuen. Am 02. November twitterte dieser ein Teaser-Bild, auf dem die Nachricht „Worlds Will Change“ mehrfach in einer Retro-Schrift wiederholt wird und am linken oberen Bildschirmrand konnte man ein großes „W“ entdecken, welches stark dem der Weyland-Yutani Corporation aus dem „Alien“-Franchise ähnelt. Dadurch weckte Geoff Keighley definitiv die Neugier vieler Fans der jährlichen Videospiel-Preisverleihung “The Game Awards”, welche am 06. Dezember 2018 abgehalten werden wird. Keighley betonte zudem, dass auf der diesjährigen Preisverleihung mehr unangekündigte Titel enthüllt werden, als jemals zuvor.

Während Keighleys Teaser-Bild nur die Hoffnung einiger weniger Fans weckte, so goß Mastermind Hideo Kojima mit einem ganz bestimmten Tweet Öl ins Feuer der Gerüchteküche. So verkündete dieser über Twitter am 20. November 20th Century Fox besucht zu haben. Wie aus einem Datenbank-Eintrag hervor geht, hat sich 20th Century Fox die Marke „Alien: Blackout“ in Verbindung mit Videospielen schützen lassen. Nun brodelt es in der Gerüchteküche. Kehrt Hideo Koijima nach dem gescheiterten Horror-Projekt “Silent Hills” mit “Alien: Blackout” zurück zum Genre des Horrors?

Ob etwas an den ganzen Gerüchte dran ist, finden wir spätestens am 06. Dezember 2018 heraus, wenn die Game Awards 2018 stattfindet. Inzwischen wurden die Twitter-Accounts @AlienBlackout und @Alien_Blackout entdeckt, welche bereits im September erstellt worden sind. Noch gibt es da leider nichts zu entdecken, sodass wir auf eine entsprechende Ankündigung warten müssen. Weiter unten findet ihr die erwähnten Twitter-Einträge von Geoff Keighley und Hideo Kojima.

WORLDS // WILL // CHANGE on December 6 #TheGameAwards pic.twitter.com/2b8ZPZCTbv — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 2, 2018