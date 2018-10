Zurück ist das Glatteis – NHL 19 läutet den Winter ein

Es ist wieder soweit, der Winter naht und dabei spielen wir das Spiel um den Thron. Nein wir reden nicht von der letzten Staffel Game of Thrones sondern von NHL 19. Wieder einmal kommt das nahezu konkurrenzlose Eishockeyspiel von EA in unsere Redaktion und will getestet werden. In diesem Jahr hat EA bei jedem Spiel ein paar Schippchen draufgelegt, so auch bei NHL. Wir haben uns dem Spiel gerne angenommen und es für euch ausgiebig ausprobiert.

Bereits im Trailer sehen wir die größte Neuerung in NHL 19, die uns aber wirklich freudig auf das Spiel einstimmt. Näher an der Basis, näher am realen Spiel und näher an dem was wir sehen wollen. Aber auch in vielen anderen Bereichen will EA Genreprimus NHL verbessert haben. Da ich sowieso schon immer ein NHL Fan war, zumindest was das Spiel angeht, habe ich mich gefreut auch in diesem Jahr wieder einen Blick ins SPiel werfen zu dürfen.