Playstation Plus – Im November mit Bulletstorm und Yakuza Kiwami

Sony Interactive Entertainment hat wohl versehentlich zu früh ein Werbebanner über die offiziellen Website freigeschaltet, sodass wir heute schon erfahren, welche Playstation 4 Titel im November auf alle Plus User “kostenlos” zur Verfügung stehen werden.

Normalerweise gibt Sony Interactive Entertainment die kommenden Playstation Plus Titel immer erst am letzten Mittwoch des Monats bekannt, demnach hätten wir erst am 31. Oktober erfahren müssen, welche PS Plus Titel im November bereit stehen werden. Doch auf Playstation.com weist jetzt schon ein Banner auf die Titel im November hin. Ob es sich dabei um einen Fehler handelt oder ob Sony seine Strategie geändert hat, lässt sich bisher nicht sagen. Laut dem Banner können sich PS Plus User auf die beiden Titel “Bulletstorm: Full Clip Edition” und “Yakuza Kiwami” freuen.

“Bulletstorm” erschien erstmals 2011 für die Playstation 3, Xbox360 und den PC und zeichnete sich vor allem durch seinen überspitzten Gewaltgrad und den schwarzen Humor aus. Im Ego-Shooter wird man für das kreative töten von Widersachern mit Punkten belohnt. Bei “Yakuza Kiwami” handelt es sich um eine Neuauflage des ersten Yakuza Titels, der 2006 für die Playstation 2 veröffentlicht wurde. “Yakuza Kiwami” wurde von Grund auf neu in der “Yakuza 0” Grafik Engine entwickelt und bietet einige Zusatzinhalte.

Welche Titel darüber hinaus im November bereit stehen werden, ist bisher nicht bekannt. Zur Zeit könnt ihr euch folgende Titel als PS Plus User sichern: