Mr Bet Online Casino – Seriös ?

Das Thema Online Casino wird in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger erwähnt. auch bei uns gibt es immer wieder Fragen zu diesem Thema. Da ich mich an anderen Stellen bereits vielfach mit dem Thema Online Casino und co. beschäftigt habe, habe ich mich entschlossen auch hier ein paar Artikel zu diesem Thema einzupflegen. Wir wenden uns dabei hauptsächlich neueren Online Casinos zu, wie dem hier erwähnten Mr Bet Online Casino aus Österreich. Wir beleuchten für euch ob diese Seiten Seriös sind oder seriös sein können. Natürlich können wir dafür auch keine Garantie geben, aber die allgemeinen Rahmenbedingungen können wir durchaus für euch testen und beleuchten.

Das Mr.Bet Onine Casino ist ein Unternehmen der Faro Entertainment N.V. mit Sitz in Curacao und einer Glücksspiellizenz aus Malta, also einem europäischen Mitgliedsstaat. Für ein online casino ist es durchaus normal das die Glücksspiellizenz zwar aus Europa stammt, aber der Sitz nicht unbedingt in Europa sein muss. Ihr kauft ja schließlich auch bei Amazon, die haben auch europäische Lizenzen, aber der Firmensitz ist auch, zumindest der Hauptsitz, im Ausland. Bis dahin haben wir also erstmal lediglich einen Punkt der Neulinge irritieren könnte.

Das Angebot von Mr Bet

Mr Bet ist ein klassisches Online Casino, das neben Slots, also Spielautomaten auch alle anderen Casinospiele wie Black Jack, Baccarat und Poker. Mr Bet verfügt als neuer Anbieter aber auch über die moderne Variante des Internet Online Glücksspiels, das Live Casino. Per Videoübertragung werden hier an Live Tischen die Spiele ausgetragen. Die Spieler haben die Chance ihr Spiel per Video zu beobachten und das Spiel wird von Live Croupiers, zumeist jungen attraktiven Damen (ist fürs Marketing besser), durchgeführt. Das schafft wesentlich mehr Vertrauen und ist eine zusätzliche Unterhaltung für all diejenigen die keine Lust haben ständig auf digitale Tische zu schauen, kurzum das Live Casino ist weniger ermüdend und vor allem für Einsteiger attraktiver.

Das leistet Mr Bet

Natürlich bietet Mr Bet auch einen Einzahlungsbonus. Leider ist es nur schwer herauszufinden wie dieser genau funktioniert. Erfahrungsgemäß sind diese Boni immer etwas komplizierter und vor allem an eine Menge Bedingungen geknüpft. Im vorliegenden Falle muss man 4 mal Einzahlen um den Bonus voll ausnutzen zu können. 400% sind das dann auch nur bedingt. Das ist definitiv ein Kritikpunkt denn um den vollen Bonus zu nutzen müsst ihr euch an folgende Mindestbeträge halten:

1.Einzahlung – 150% Bonus bis max. 100 Euro (66,60 Mindesteinzahlung zum vollen Ausnutzen)

Um den Bonus zu erhalten müsst ihr innerhalb von 5 Tagen nach registrierung und Einzahlung, 35 den Mindestwetteinsatz gesetzt haben. Ihr könnt mit dem Geld aus dem Bonus maximal Einsätze in Höhe von 30% der Bonussumme tätigen.

2 Einzahlung – 100% Bonus bis 300 Euro (300 Euro Mindesteinzahlung zum vollen Ausnutzen). Auch dieser Bonus ist nur maximal 5 Tage nach registrierung gültig. Auch hier gilt wieder mindestens 35 Mindesteinsätze zu tätigen bevor der Bonus gültig wird.

3.Einzahlung – 50% Bonus bis 500 Euro (1000 Euro Mindesteinzahlung zum vollen Ausnutzen). Wieder eine Bindung an 35 Mindesteinsätze und wieder ist der Bonus nur maximal 5 Tage nach registrierung gültig.

4.Einzahlung – 100% Bonus bis 600 Euro (600 Euro Mindesteinzahlung zum vollen Ausnutzen). Wieder 35 Mindesteinsätze notwendig und maximal 5 Tage nach registrierung.

Unsere offene Kritik an dieser Vorgehensweise:

Wer den größten Bonus anpreisen will bekommt die meisten Kunden. Leider grenzt diese Methode bereits an dieser Stelle an eine, leider typische, Masche. Man verspricht 400% Bonus, in dem man die Einzelboni einfach addiert, nennt dabei die summe 1500 Euro und suggeriert damit das Neukunden 375 Euro einzahlen könnten und darauf dann 400% Bonus bekommen also 1500 Euro und dann mit 1875 Euro spielen könnten. Das ist aber nicht der Fall. Diese Werbung ist für uns offener Betrug, leider ist das in dieser Branche typisch und üblich und Niemand unternimmt etwas dagegen. Ihr müsst nämlich fast 2000 Euro innerhalb von 5 Tagen einzahlen um an die 1500 Euro Bonus zu kommen. Um die jeweiligen Boni zu bekommen müsst ihr dazu aber auch noch in exakten Intervallen zahlen und zwischen den Intervallen die Bedingungen erfüllen. Das ist schon eine richtige Aufgabe. Einen 400% Bonus gibt es aber nicht. Für das Einhalten der Bedingungen und das korrekte Arbeiten mit den Boni bekommt ihr einen Bonus von insgesamt maximal 31,7%. Dieses herunterrechnen erfolgt beim dritten Bonus bei dem ihr die größte Summe für den geringsten Bonus einzahlen müsst. Nutzt ihr nur den ersten Bonus so bekommt ihr aber dennoch 150%, allerdings auf die kleinste Summe.

Zwar ist dieses Verhalten mit dem Bonusbetrug klar und offen entgegen jeder sinnvollen, seriösen Kundenbindung, aber leider sind die Anbieter gezwungen so vorzugehen, da nahezu alle Casinoanbieter solche Boni anbieten. Nur die absolut wenigsten bieten wirklich offene und seriöse Boni an die auch wirklich erhältlich sind. Jedoch zu behaupten 400% Bonus zu geben, dann aber anstatt den 400% nur knappe 32 zu geben ist schon nicht besonders zuverlässig.

Wir sind aber seit jeher Feinde von Bonuszahlungen für Casinos. In unseren Breitengraden dürften Einzahlungsboni in Casinos eher an Verleitung zum Glücksspiel grenzen. Dennoch schaut der Gesetzgeber zu und schränkt das derzeit noch nicht ein also müssen wir damit leben.

Zusammenfassung und Bewertung

Mr Bet ist ein Online Casino wie es viele gibt. Das bedeutet allerdings nicht das wir hier keine gute Leistung bekommen. Ein attraktiver Bereich mit Live Casino Spielen und eine gesunde Auswahl an klassischen Spielen bieten alles Kunden genau das was sie suchen. Eine gute Unterhaltung ist hier garantiert und auch die Auswahl ist ausreichend groß und als Kunde ist man hier sicherlich gut aufgehoben.

Ein wenig schade finden wir es das kaum Zahlungsmöglichkeiten gibt. Gerade einmal 3 Zahlungsmöglichkeiten gibt es für Deutschland. Entropay, Zimpler und EcoPayz. Das sind leider keine typischen Zahlungsmöglichkeiten. Hier würden wir zumindest noch Paypal, Überweisung, Netteller, Skrill, Paysafe Card oder andere typische Online Zahlungsmittel erwarten. Das wäre durchaus schön gewesen.

Technisch konnten wir hier keinerlei Probleme feststellen, auch die Spiele sind durchaus Unterhaltsam und können begeistern. Das Live Casino macht einen tollen Eindruck und auch die Top Listen, Bonusaktionen und Cash Back Angebote wirken durchaus attraktiv. Natürlich haben wir von unserer Seite aus keine 2000 Euro investiert um alles im Detail zu testen, aber wenn ihr auf üppige Boni verzichten könnt und euch mit einem 150% Bonus auf die erste Einzahlung und 100% auf die zweite einlassen wollt dann seid ihr hier gut aufgehoben.

Einzig die Einzahlmöglichkeiten sind für viele Spieler in Deutschland noch ein Hindernis hier zu spielen. Hier muss Mr Bet auf jeden Fall nachbessern, ansonsten könnte das Casino auch in Deutschland durchaus Fuß fassen!