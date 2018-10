Harry Potter – Action-RPG geleaked

Im Laufe des gestrigen Tages wurden erste Informationen und ein Trailer zu einem vermeintlich in Entwicklung befindlichen Action-Rollenspiels auf Basis der beliebten “Harry Potter”-Franchise geleaked. Wir haben alle Informationen für euch zusammengetragen.

Publisher Warner Bros. Interactive, welcher die Rechte an dem “Harry Potter”-Franchise besitzt, wollte sich bisher nicht zu den Gerüchten äußern, doch laut einigen internen Quellen von Eurogamer, seien sowohl die Beschreibung zum Spiel, so wie auch das Video echt. Das besagte Video, welches leider in einer abgefilmten und schlechten Qualität bereit gestellt wurde, ist auf Youtube wegen Urheberrechtsverletzungen bereits wieder gelöscht worden, doch über Vimeo lässt sich das Bildmaterial noch abrufen.

Im Video seht ihr, dass ihr euch zu Beginn einen eigenen Charakter erstellen könnt, Hogwarts und Umgebung frei erkundbar scheint und wie gekämpft wird. Dabei wird die Third-Person-Perspektive gewählt und wie man am linken oberen Bildschirmrand erkennen kann, werden die Zaubersprüche auf bestimmte Schnelltasten gelegt, sodass ihr im Kampf schnell den jeweiligen Zauber auf den Feind werfen könnt. Laut den internen Quellen entsteht das “Harry Potter”-Rollenspiel bei Avalanche Software, welches sich in der Vergangenheit für die “Disney Infinity”-Reihe verantwortlich zeigte. Die Fertigstellung des Action-Rollenspiels soll noch mindestens ein Jahr entfernt sein. Seit 2017 würde das Studio bereits an dem Titel arbeiten und haben in der Zwischenzeit auch speziell nach neuen Mitarbeitern gesucht, die Erfahrungen im Rollenspielbereich mitbringen.

Wie der BBC Reporter Lizo Mzimba zudem über Twitter mitteilt soll das “Harry Potter”-Rollenspiel entweder den Beinamen “Magic Awakened” oder “Magic Forever” bekommen.

“In der Zaubererwelt des 19. Jahrhunderts (1800) angesiedelt, konzentriert sich dieses Open-World-Action-RPG-Spiel der dritten Person auf deinen Charakter mit einzigartigen Fähigkeiten, der verspätet in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen wurde. Du bist ein neu angekommener Student im fünften Jahr in Hogwarts, der über ein verborgenes Geschenk für Magie in Form der einzigartigen Fähigkeit verfügt, Überreste einer uralten Macht zu finden und zu identifizieren. Bei der Ankunft nehmen merkwürdige Ereignisse ihren Lauf. Im Verbotenen Wald beginnen die Probleme innerhalb der Burgmauern. Zusammen mit Professor Elezar Fig begeben Sie sich auf eine Reise durch bekannte und nie zuvor gesehene Orte, um die Wahrheit hinter diesen mysteriösen Ereignissen ans Licht zu bringen. Auf deiner Suche wirst du Zaubertränke herstellen, neue Zaubersprüche beherrschen und fantastische Bestien entdecken. Du kämpfst gegen Dunkle Zauberer, Kobolde und andere übernatürliche Feinde und entdeckst die Wahrheit über dein Schicksal – das Schicksal der Zauberwelt liegt in deinen Händen”, so die offizielle Beschreibung zum Spiel, laut dem Leak auf reddit.

Wir werden versuchen euch bei diesem Thema auf dem laufenden zu halten.

Quellen: Reddit, Vimeo, Eurogamer