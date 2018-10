Red Dead Redemption 2 – Offizielle Gameplay-Reihe zum nächsten Rockstar Blockbuster

Am 26. Oktober 2018 wird Rockstar Games das Western-Epos “Red Dead Redemption 2” für Playstation 4 und Xbox One veröffentlichen und damit das auch keiner vergisst, versorgt man die Community mit ausführlichen Gameplay-Videos, die zahlreiche Details zur Spielwelt und den Charakteren offenbaren.

Die Entwickler von “Grand Theft Auto 5” und “Red Dead Redemption” werden in diesem Monat ihr nächstes großes Spiel veröffentlichen. Ganze 8 Jahre hat das Entwicklerstudio Rockstar Games an dem neuen Western-Epos “Red Dead Redemption 2” gewerkelt und ist stolz darauf euch die nächste Stufe des Open-World-Genres zu präsentieren. Mit Hilfe der beiden veröffentlichten Gameplay-Videos können sich die Spieler einen recht guten Eindruck davon verschaffen, was sie alles in der Welt von “Red Dead Redemption 2” zu erwarten haben. Neben dem Genre-typischen Geballer, werden euch auch die Gameplay-Mechaniken der Nebenaufgaben, des Camps, der Welt selbst und zahlreicher Nebenaktivitäteten erklärt und gezeigt. Aber seht euch am besten die beiden Videos unterhalb des Artikels selbst an.

In “Red Dead Redemption 2” schlüpfen die Spieler in die Rolle des Outlaw Arthur Morgan, der zur berüchtigten Van-der-Linde-Gang angehört. In Amerika, des Jahres 1899, ist “das Ende der Wild-West-Ära angebrochen und Gesetzeshüter machen Jagd auf die letzten verbliebenen Outlaw-Gangs. Wer Widerstand leistet und sich nicht ergibt, wird getötet. Nach einem fehlgeschlagenen Raub in der Stadt Blackwater befinden sich Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang auf der Flucht. Während Bundesagenten und die besten Kopfgeldjäger des Landes ihnen dicht auf den Fersen sind, muss sich die Gang raubend, stehlend und kämpfend einen Weg durch das erbarmungslose Herz Amerikas bahnen, um zu überleben. Als zunehmende interne Konflikte drohen, die Gang auseinanderzureißen, muss sich Arthur zwischen seinen eigenen Idealen und der Loyalität zu der Gang, mit der er einst aufgewachsen ist, entscheiden”, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.