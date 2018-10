NBA Live, endlich ein Fortschritt?

Die Geschichte von NBA Live 19 ist in den letzten Jahren leider nicht eine der schönsten gewesen. Immer wieder musste sich Electronic Arts, in den meisten Fällen zurecht, gegen den bisherigen Branchenprimus NBA2K geschlagen geben. Doch dieses Jahr soll wirklich anders werden. Nunja wenn man bedenkt wieviele Welten zwischen beiden Spielen bisher lagen und wie oft solche Versprechungen, von allen Publishern, schon gehört haben ist das wieder eine große Aussage, aber EA ist ja nun auch kein kleiner Publisher, ob das Ganze wirklich klappt haben wir für euch geklärt.

Alles Neu, alles Besser, so sollte es sein, doch kann NBA Live 19 uns wirklich begeistern? Neue Features, neues Gameplay und Entwickler Tiburon Studios hat Alles auf Null gesetzt und nochmal komplett neu begonnen. Sollte das ausreichen um an Erfolge alter Tage anzuknüpfen oder markiert NBA Live 19 das Ende der Serie? In einem, leider aufgrund eines Hardwareschadens leicht verspäten Artikel werfen wir einen ausführlichen Blick auf NBA 19 und seine Zukunft.