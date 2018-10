Resident Evil 2 Remake – Gameplay Walkthrough mit Claire veröffentlicht

Publisher Capcom veröffentlicht ein neues Gameplay Video, welches annähernd eine halbe Stunde aus Claires Kampagne zeigt. Bei dem gezeigten Material handelt es sich größtenteils um bereits bekannte Szenen. Zudem gibt es auch einen frischen Story-Trailer obendrauf. Beide Videos bekommt ihr unterhalb des Artikels zu Gesicht.

Das Remake zu “Resident Evil 2” soll am 25. Januar 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. In dem neu veröffentlichten Gameplay-Walkthrough bekommen die Spieler einen halbstündigen Einblick in Claire Redfields Kampagne zu Gesicht. Im Hauptspiel werden die Spieler nicht nur in Claire Redfields Rolle, sondern auch in die von Leon S. Kennedy schlüpfen dürfen, um die rätselhaften Ereignisse in Raccoon City lüften zu können. In der Gameplay-Demo wird nicht nur das üppige Waffenarsenal mit Maschinenpistole bis hin zum Granatwerfer präsentiert, sondern auch das Nahkampfsystem.

Die Demo wird von zwei Community-Manager von Capcom Großbritannien gespielt und kommentiert. Trotz Nachfrage vieler Fans, wollte sich Capcom bisher nicht äußern, zu dem Thema einer kostenlosen Demo zu “Resident Evil 2. Die Neuauflage von “Resident Evil 2” wurde von Grund auf mit der neuen hauseigenen RE Engine entwickelt, die zum ersten Mal bei “Resident Evil 7” zum Einsatz kam.