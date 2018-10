Boundless – Der nächste MInecraft Clone oder echte Innovation!?

Mal wieder ein Minecraft Clone könnte man denken, doch warum sollten wir uns nur wegen eines negativen Ersteindrucks direkt in eine Ecke drängen lassen. Auch lange nach Minecraft gibt es noch die verschiedensten Varianten gleicher und ähnlicher Spiele. Auch Boundless schlägt optisch zuerst in diese Richtung, doch verspricht es deutlich mehr als das zu sein. Große Versprechungen sind unser Ding also habe ich mich dem Spiel gerne einmal angenommen und eine Menge Zeit damit verbracht.

Die eigene Welt verlassen und in den Weltraum geschickt um neue Welten zu finden, jetzt liegt es an euch ein neues leben für eure Zivilisation zu erschaffen. Doch absolut nicht jede Umgebung ist dafür geeignet und es gibt auch eine Menge anderer SPieler die ein ähnliches Ziel haben. Also wird das wohl nicht so einfach sein Glück in einer anderen Welt zu finden. Glücklicherweise seid ihr nicht darauf beschränkt eine einzige Welt zu nehmen, ihr könnt auch gleich auf allen Planeten siedeln.