Das beste Spiderman aller Zeiten?

Vor einigen Wochen hat uns eine Kopie des neuen Spiderman erreicht. Leider hatte ich den Anspruch das Spiel komplett durchzuspielen um eine Abschließende Wertung über die komplette Story abgeben zu können. Bei den derzeitigen Entwicklungen im Marvel Universum war das ein Anspruch den ich durchaus belegen konnte. Leider hat sich damals unsere komplette Hardware zu einem Defekt hinreißen lassen, der leider einen Komplettausfall zur Folge hatte. Aus diesem Grund kommt der Artikel leider deutlich verspätet. Wir wollten erst einmal aktuellere Außenstände abarbeiten. Trotzdem wollen wir euch nicht auf unsere Meinung verzichten lassen.

New York ist wieder einmal in Gefahr. Ein seltsames Virus, eine Besessenheit oder etwas ähnliches graciert plötzlich und unerwartet in New York. Seltsame Gewaltfälle enden in einem Terroranschlag und mittendrin ein alter Bekannter. Dennoch erwartet uns wesentlich mehr als wir Anfangs erwartet haben und das neue Spiderman macht einen guten Eindruck, den wir gerne für euch überprüft haben. Komplett durch bin ich nicht gekommen aber um die 50 Spielstunden sind wohl ausreichend genug um sich ein ausführliches Bild zu machen.