FIFA 19 im Test – Was hat sich getan?

Und jährlich grüßt das Grünmähteam. Ein frisch gestutzter Platz, neue Spieler, neue Modi und vieles mehr erwarten uns in Fifa 19. Ob das in diesem Jahr ausreichend ist, ob sich etwas verbessert hat oder ob wir nur aufgewärmten Brei serviert bekommen haben wir für euch herausgefunden. Natürlich stellt sich die Frage ob es sein muss das in jedem Jahr ein neues Fifa auf den Markt kommt.

Auch in diesem Jahr verspricht uns Electronic Arts wieder einmal ein komplett neues Spielerlebnis. Natürlich ist es leicht das zu behaupten und die Unterschiede werden wohl auch dieses Jahr kaum groß sein, aber wir haben uns die kleinen Details herausgepickt und herausgefunden ob sich ein Neukauf lohnt.