Yo-kai Watch 4 – Neues Gameplay Video + Trailer veröffentlicht

Entwickler Level-5 hat ein neues Gameplay Video und einen frischen Trailer von der diesjährigen Tokyo Games Show 2018 zum kommenden Rollenspiel “Yo-kai Watch 4” veröffentlicht. Beide Videos findet ihr unterhalb des Artikels.

Das nun veröffentlichte Videomaterial war bisher nur Besuchern der Tokyo Games Show 2018 vorbehalten, doch man entschied sich bei Level-5 dazu diese nun zu veröffentlichen. Das Gameplay Video geht etwas über zehn Minuten und verschafft euch einen recht guten Eindruck vom Spiel. So könnt ihr nicht nur die Erkundung der Stadt erleben, sondern auch die Mechaniken des Kampfsystems. Grafisch erinnert uns der Titel sehr stark an die erfolgreiche “Ni No Kuni”-Reihe, welche ebenfalls von Level-5 entwickelt wurde.

Zudem geben die Verantwortlichen von Level-5 bekannt, dass der Release in Japan von Winter 2018 auf einen unbestimmten Zeitpunkt im nächsten Jahr verschoben wird, um die Qualität des Spiels zu verbessern. Leider gibt es immer noch keine Ankündigung für den westlichen Markt, sodass zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss ist, ob “Yo-kai Watch 4” überhaupt hierzulande veröffentlicht werden soll. “Yo-Kai Watch 3” hingegen soll im Februar 2019 in Amerika und Winter 2019 in Europa für die 3DS veröffentlicht werden.

“Yo-Kai Watch 4” soll exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. In Japan soll es irgendwann 2019 so weit sein und wie bereits erwähnt ist es noch ungewiss, ob die westlichen Spieler in den Genuss des Rollenspiels kommen werden.