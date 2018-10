Pokemon Go Adventure Sync zählt Schritte mit diesen Apps

Um Pokemon Go ist es in den letzten Monaten ziemlich ruhig geworden. Weder das aktuell laufende Halloween Event, noch die neuen Pokemon aus der Sinnoh Region, die aktuell verfügbar gemacht wurden konnten uns bisher zu einem Artikel bewegen, aber die ANkündigung von Pokemon Go Adventure Sync ist etwas ganz besonderes und dürfte das Spiel wieder interessanter machen. Ihr braucht nur

Google Fit oder das IOS Health Kit auf dem Handy zu haben und schon werden eure Schritte im Spiel mitgezählt ohne das ihr das Spiel und damit auch das Handy aktiv nutzen müsst. Das bedeutet ihr sammelt Wegstrecke für die Bonbons mit eurem Freund und brütet Eier aus wenn ihr nicht im Spiel seid. Das spart nicht nur Akku sondern kann vielen von uns auch aktiv dabei helfen im Spiel schneller voran zu kommen falls ihr das Maximallevel noch nicht erreicht habt.

Um die Funktion zum Beispiel in Verbindung mit einer Samsung Galaxy Gear 3 zu nutzen und damit nicht einmal das Handy mitnehmen zu müssen müsst ihr allerdings noch eine zusätzliche App herunterladen. Diese nennt sich Health Sync und synchronisiert die Daten aus Samsung Health mit einem Google Fit Konto. Hierzu müsst ihr gefühlt eine halbe Tonne an Berechtigungen erteilen und das alles manuell aber es lohnt sich und die App läuft im Hintergrund, so das alles automatisch funktioniert.

WIr testen das aber natürlich für euch.