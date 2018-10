Vampyr Umsetzung jetzt auch für Nintendo Switch noch dieses Jahr?

Nach dem Release von Vampyr im Juni diesen Jahres für PS4, XB1 und PC haben wir eigentlich nicht damit gerechnet das da so schnell noch mehr kommt, doch wie aus einem Finanzbericht des Publishers Focus Home hervorgeht

ist eine Version für Nintendo Switch in der Vorbereitung. Das Spiel war allerdings im Finanzbericht für des Dritte Quartal 2018 angedacht, es kann also durchaus sein das wir noch in diesem Jahr mit Vampyr für Nintendo Switch rechnen dürfen. Der Vampir Hit wird also bald auch mobil spielbar sein. Wie siehts aus habt ihr lust Vampyr auf der Switch zu spielen?