Five Nights At Freddy’s – Für PS4, Xbox One und PSVR angekündigt

Erinnert ihr euch an die populäre Horror-Spiel-Serie “Five Nights At Freddy’s”? Für alle die es nicht kennen oder aus der Erinnerung gelöscht haben, steht unterhalb des Artikels ein Trailer bereit, der euch verrät, was ihr generell von der Serie erwarten könnt. Fans dagegen dürfte es freuen zu hören, dass die Serie für Playstation 4, Xbox One portiert werden soll. Darüber hinaus wird an einer speziellen Playstation VR-Erfahrung gearbeitet.

Bei “Five Nights at Freddy’s” handelt es sich um ein Survival-Horror-Point-and-Click-Adventure, welches seit dem 8. August 2014 auf PC, iOS, Android und Windows Phones ihr Unwesen treibt. jetzt soll die Serie ihren Weg in Form einer HD-Portierung auf die Konsolen Playstation 4 und Xbox One finden und die Spieler dort das Schrecken lehren. Zudem soll es auch einen PSVR-Ableger geben. „Dieses Spiel sieht toll aus. Ich arbeite mit einer Firma namens Steel Wool, um das VR-Spiel zum Leben zu erwecken, und diese Leute machen wirklich verrückte Sachen. Wenn Sie Funtime Freddy aus nächster Nähe in der Sister Location repariert haben möchten, wartet einfach, bis sie versuchen, so etwas mit VR zu tun – hautnah, persönlich, mit diesen riesigen Animatronikern, die nur einen Fehler davon entfernt sind, dich anzuspringen”, so Scott Cawthon, der Schöpfer der Spielreihe zum Thema.

Wann die Spielesammlung veröffentlicht werden soll, ist bisher nicht bekannt. Für die HD-Portierung sind die Entwickler von Clickteam verantwortlich.