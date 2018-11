Spyro Reignited Trilogy – Das sind die Testwertungen

“Spyro Reignited Trilogy” ist ab heute erhältlich, doch können die Neuauflagen des Playstation-Klassikers überzeugen? Diese Frage können euch die ersten internationalen Testwertungen verraten.

Heute bringt Activison die Spielsammlung “Spyro Reignited Trilogy für Playstation 4 und Xbox One auf den Markt. Pünktlich zum Launch stehen die ersten Testwertungen online, die euch verraten sollen, ob die Neuauflagen von “Spyro the Dragon”, “Spyro 2: Gateway to Glimmer” und “Spyro: Year of the Dragon” auch heute noch überzeugen können.

Die meisten Kritiker sind sich einig, dass der kleine Drache Spyro auch heute noch seinen Charme zu versprühen weiß. Die grafische Überarbeitung soll durchweg überzeugen und haucht der Serie neues Leben ein. Auch heute noch funktioniert das Konzept der Klassiker und bereitet durchweg Spielspaß auch wenn zum Teil bemängelt wird, dass sich die Entwickler zu sehr an die Originale gehalten haben.

Erste Wertungen in der Übersicht

Quelle: Playm