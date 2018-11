Hitman 2 – Prolog-Mission kann kostenlos gespielt werden

Ab heute ist der Stealth-Actiontitel “Hitman 2” von IO Interactive für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich, wer noch unschlüssig mit dem Kauf des Titels sein sollte, für den haben die Entwickler etwas ganz besonderes parat. Die Prolog-Mission von “Hitman 2” kann ab sofort und völlig kostenlos aus dem PlayStation Store sowie dem Xbox Store heruntergeladen werden.

Der berühmte Agent 47 kehrt mit “Hitman 2” zurück auf eure Playstation 4, Xbox One und den PC. Ab sofort kann der Stealth-Actiontitel erworben werden. Ob der neue Titel auch was taugt, könnt ihr völlig kostenlos mit dem Test der Prolog-Mission schnell herausfinden. Für die Konsolen Playstation 4 (in Deutschland nur für PS Plus) und Xbox One steht der Prolog kostenlos im jeweiligen Store zum Download bereit.

In “Hitman 2” begleiten die Spieler Agent 47 auf eine Weltreise an exotische Orte, um seine Ziele zu finden und möglichst unauffällig zu eliminieren. Darunter sind Schauplätze wie das strandparadies Miami sowie die gefährlichen Regenwälder Kolumbiens. Darüber hinaus können Besitzer des Vorgängers “Hitman” sich kostenlos das Legacy Pack herunterladen. Darin werden die verschiedenen Umgebungen des ersten Teils mit einigen Verbesserungen auch im neuen Teil spielbar sein. Das Legacy Pack lässt sich allerdings auch einzeln erwerben, solltet ihr nicht im Besitz des Vorgängers sein. Unterhalb des Artikels findet ihr den Launch-Trailer.