The Funny Boneyard – Charmantes Old-School Point&Click-Adventure auf dem Weg – UPDATE

UPDATE: WIr haben den Artikel um einen aktuellen Trailer ergänzt.

Alle Freunde von Old-School Point&Click-Adventures wie “Zak McKracken”, “Day of the Tentacle”, “Simon the Sorcerer” oder anderen Vertretern dieses Genres in den 90er Jahren aufgepasst, denn euch erwartet mit “The Funny Boneyard” ein weiteres charmantes Abenteuer, welches in dieselbe Kerbe schlägt.

Das Point&Click-Abenteuer “The Funny Boneyard” von ZORPEK Studio wird gerade einmal von zwei Entwicklern erstellt, die in ihrer Freizeit an dem Herzens Projekt arbeiten. Befeuert wird das Ganze von der Adventure Games Studio Engine, die es Josef Zorn und Andreas Capek erlaubt ein irrwitziges Abenteuer zu kreieren, welches den authentischen Retro-Stil mit modernen Themen verknüpft. Dabei möchte man nicht nur mit dem klassischen Gameplay und Design überzeugen, sondern auch mit dem originellen Humor.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Maria Romero, die weder eine Heldin noch ein Genie sein möchte. Wiederwillig wird sie in ein Abenteuer verstrickt, in welchem sie plötzlich nicht nur die ganze Stadt, sondern noch viel wichtiger, auch ihre Lieblingskneipe “The Funny Boneyard” retten muss. Achselzuckend und mit einem düsteren Seufzer auf den Lippen akzeptiert sie ihr Schicksal und macht sich zu aller erst auf zur Kneipe.

Wer nun Lust auf mehr bekommen hat, der kann sich eine kostenlose Demo-Version unter dem folgendem Link herunterladen und sich selbst ein Bild verschaffen. Ihr könnt den Entwicklern aber auch eine kleine Spende für die Demo zukommen lassen, um diese dadurch zu unterstützen. Das Spiel ist bereits seit über einem Jahr in Entwicklung und ein finaler Veröffentlichungstermin ist noch bekannt. Aktuell werden die letzten Details in Sachen Story, Puzzle-Design und Figuren finalisiert. Darüber hinaus wird vorerst nur an der englischen Version des Spiels gewerkelt aus Mangel an Ressourcen und obwohl eine Sprachausgabe für die finale Version nicht ausgeschlossen wird, können die beiden Entwickler auch diese nicht vollends bestätigen.