The Game Awards 2018 – Ab 2:30 Uhr im Livestream

Mitten in der Nacht vom 06. Dezember auf den 07. Dezember findet das letzte wichtige Event für Gamer statt. Die Rede ist von den Game Awards 2018, in dessen Rahmen auch viele Neuankündigungen präsentiert werden sollen.

In der Nacht vom 06. Dezember auf den 07. Dezember, sprich heute mitten in der Nacht, ab 2:30 Uhr könnt ihr die Verleihungen der Game Awards 2018 live mit erleben. Den Livestream, welcher erstmals sogar in 4K gestreamt wird, findet ihr auf Youtube selbst oder unterhalb des Artikels.

Neben den zahlreichen Auszeichnungen für Spiele und Entwickler, stehen auch die Neuankündigungen im Mittelpunkt des Events. Wie im Vorfeld schon verkündet wurde, werden im Rahmen der Game Awards 2018 nicht weniger als zehn unbekannte Projekte der Öffentlichkeit präsentiert. Publisher Ubisoft teaserte gestern Abend ein neues Far Cry an, welches im Rahmen des Events gezeigt werden soll, zudem sprechen hartnäckige Gerüchte über ein neues „Alien“-Spiel, eine Enthüllung von „Borderlands 3“, Mortal Kombat XI“ und „Dragon Age“.

Wir sind schon gespannt was die Game Awards 2018 zu Tage fördern werden. Wie sieht es bei euch aus? Fiebert ihr dem Event schon entgegen oder lässt euch das alles kalt?

The Game Awards 2018 im Livestream: