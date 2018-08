Spike Chunsoft – Versorgt euch mit Wrestling und Visual Novels

Auf der diesjährigen Gamescom zeigte uns Publisher und Entwickler Spike Chunsoft sein Portfolio an Spielen. Sehr hier eine Übersicht über die vorgestellten Titel.

Fire Pro Wrestling World

Plattformen: PC, Playstation 4

Genre: Simulation

Release: PC (18.12.2017), Playstation 4 (28.08.2018)

Entwickler: Spike Chunsoft, Co. Ltd.

Website: https://spike-chunsoft.com/FPWW/



















Fire Pro Wrestling schaut auf eine lange Vergangenheit zurück, denn die Serie gibt es bereits seit 1989 in Japan. Jetzt will man mit Fire Pro Wrestling World auch außerhalb Japans Erfolge feiern und euch das verrückt-witzige Wrestling der japanischen Art ins Wohnzimmer bringen. Das Besondere an Fire Pro Wrestling World ist, dass ihr eure Kämpfer, den Ring, die Regeln und sogar den Championship-Gürtel ganz individuell verändern könnt. Zudem bietet das Spiel einen 1-4 Offline und Online Spieler-Modus auf der Playstation 4 an. Auf dem PC können sogar bis zu acht Spieler gegeneinander antreten, der Online-Modus ist auf 1-4 Spieler beschränkt. Also worauf wartet ihr? Springt in den Ring.





428: Shibuya Scramble

Plattformen: PC, Playstation 4

Genre: Live-Action Novel

Release: 04.09.2018

Entwickler: Spike Chunsoft, Co. Ltd.

Website: https://www.spike-chunsoft.com/428/#















“428: Shibuya Scramble” ist ein Visual Novel, welches im Live-Action-Format erstellt wurde und bereits 2008 in Japan erschienen ist. Nun bringt Spike Chunsoft sein spannendes Abenteuer für Playstation 4 und den PC auch zu uns. In dem Titel übernimmt der Spieler die Kontrolle über fünf Protagonisten, die zufällig in einen Entführungsfall geraten. Für jeden Charakter müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden, um eines der 50 Enden zu erreichen, zudem kann der Spieler jederzeit zwischen den Charakteren wechseln, um die Geschichte aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Mit einer Mischung aus Text, Live-Action Bildern und umfangreichen Videosequenzen, bietet “428” viel Humor und besticht durch seine Einzigartigkeit.





STEINS;GATE ELITE

Plattformen: PC, Playstation 4, Nintendo Switch

Genre: Visual Novel

Release: Anfang 2019

Entwickler: MAGES./5pb.

Website: http://spike-chunsoft.com/SteinsGateElite/



















Mit “Steins;Gate Elite” bringt Spike Chunsoft das beliebte Science-Fiction Visual Novel zurück , dessen voll animierte Szenen aus dem Anime eine noch immersivere Spielerfahrung versprechen. Der Spieler folgt der Geschichte einer ungewöhnlichen Gruppe junger Technik-Freaks und einem “verrückten” Wissenschaftler, der es, dank einer umfunktionierten Mikrowelle gelingt, Textnachrichten in die Vergangenheit zu senden. Doch ihre abenteuerlichen Experimente rund um Zeitreisen bringen die Gruppe in Gefahr, als sie ins Kreuzvisier einer geheimnisvollen Organisation namens SERN geraten. Mit dem Tod einiger Freunde von Rintarō Okabe, dem verrückten Wissenschaftler, versucht er die Zeitlinien wieder in Ordnung zu bringen und reist durch die Zeit, um seine Freunde zu retten.

Alle Käufer von “Steins;Gate Elite” werden mit zusätzlichen Bonusinhalten belohnt. So erhalten Käufer der PC- und PS4-Version das zusätzliche Spiel “STEINS;GATE: Linear Bounded Phenogram” dazu, welches eine Sammlung an 10 zusätzlichen Geschichten aus den unterschiedlichen Perspektiven der Protagonisten erzählt. Alle Nintendo Switch Käufer erhalten als Bonusinhalt das Spiel “8-BIT ADV STEINS;GATE”, welches eine zusätzliche Geschichte im “Steins;Gate”-Universum erzählt und in 8-Bit programmiert wurde.