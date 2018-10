Red Dead Redemption 2 – Cheat-Codes – Alles was ihr dazu wissen müsst

Wie in den vorigen Rockstar Games Spielen zuvor, lassen sich auch im neusten Western-Abenteuer “Red Dead Redemption 2” einige Cheats aktivieren. Welche Cheats es sind, wie ihr sie aktivieren könnt und was zur Freischaltung nötig ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Mit Hilfe der Cheats könnt ihr euch unendlich Munition ermogeln, die komplette Karte auf Anhieb enthüllen oder ein bestimmtes Pferd herzaubern. Doch anders als in der “GTA”-Reihe reicht es nicht aus nur eine Tastenkombination einzugeben. Bei “Red Dead Redemption 2” müsst ihr bestimmte Begriffe und Formulierungen über die virtuelle Tastatur eintippen. Tippfehler solltet ihr selbstverständlich vermeiden, andernfalls funktioniert der Code nicht. Auf Groß- und Kleinschreibung wird hingegen kein großer Wert gelegt, sodass ihr euch darüber keinen Kopf machen müsst.

Leider lassen sich die Cheat-Codes in “Red Dead Redemption 2” nicht ab jeder beliebigen Stelle verwenden. Um ins Cheat-Menü zu kommen, um dort den gewünschten Code eingeben zu können, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet das Menü.

Klickt auf den Reiter “Einstellungen”.

Drückt die Tasten Dreieck (PS4) bzw. Y (Xbox One). Das Cheat-Menü öffnet sich.

Im Cheat-Menü drückt ihr erneut Dreieck/Y, um einen Cheat eingeben zu können.

Einige Cheats funktionieren erst nach Erfüllung einiger Bedingungen. So müsst ihr zunächst eine bestimmte Zeitung besitzen, welche die Codes beinhaltet. Im weiteren Spielverlauf werdet ihr immer mehr Zeitungen erwerben können. Sobald die Zeitungsverkäufer verfügbar sind, werden diese auf der Karte angezeigt. Habt ihr eine Zeitung mit einem Cheat-Code erworben, dann müsst ihr die Zeitung in eurem Inventar aufrufen, den in der Zeitung befindlichen Code einmal eintippen und schon taucht er in der Übersicht auf und kann bequem aktiviert oder deaktiviert werden.

Aber Achtung: Habt ihr einen Cheat-Code aktiviert, so kann der Spielfortschritt nicht mehr abgespeichert werden und auch Erfolge/Trophäen können von euch nicht mehr erzielt werden.

Alle Cheat-Codes in der Übersicht:

I shall be better

Effekt: Schaltet die dritte Stufe von Dead Eye frei

Voraussetzung: Keine

Effekt: Schaltet die fünfte Dead-Eye-Stufe frei

Voraussetzung: Keine

Effekt: Alle Anzeigen (Gesundheit, Ausdauer und Dead Eye) werden aufgefüllt

Voraussetzung: Keine

Effekt: Das Pferd kann unabhängig von der Reichweite über den Pferdepfiff gerufen werden

Voraussetzung: Keine

Effekt: Nach Aktivierung ist Arthur betrunken

Voraussetzung: Keine

Effekt: Nach der Aktivierung des Cheats erscheint ein Rennpferd

Voraussetzung: Keine

Effekt: Nach der Aktivierung erscheint ein Pferdewagen

Voraussetzung: Keine

Effekt: Nach der Aktivierung erscheint ein Kriegspferd

Voraussetzung: Kauf der Zeitung Blackwater Ledger #72

Effekt: Anzeige von Gesundheit, Ausdauer und Dead Eye bleiben gefüllt

Voraussetzung: Kauf der Zeitung Hanover Gazette #36

Effekt: Nach Aktivierung erscheint ein Zirkuswagen

Voraussetzung: Kauf der Zeitung Blackwater Ledger #72

Effekt: Setzt eure Ehre auf die maximale Stufe

Voraussetzung: Kauf der Zeitung Saint Denis Times #48

Effekt: Mit diesem Cheat erhaltet ihr einen Zugriff auf unbegrenzte Munition für alle Waffen- und Munitionsarten

Voraussetzung: Die Zeitung New Hanover Gazette Nr. 27 (Kapitel 1 in Valentine)

Effekt: Schaltet ein Arsenal an schweren Waffen frei (Schrotflinte, Repetiergewehr, Mauser-Pistole und halbautomatische Pistole)

Voraussetzung: Erwerb von Zeitung nach Mission “Werbung, die neue amerikanische Kunstform” in Kapitel 3

Effekt: Die Landkarte wird komplett enthüllt

Voraussetzung: Kauf der Zeitung nach Mission “Blutfehden, alt und neu” in Kapitel 3

