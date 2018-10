Fallout 76 – Downloadgröße übersteigt alles!

Mittlerweile ist die Beta für Fallout 76 gestartet und eines dürfte an dieser Stelle klar sein: Die Downloadgröße. Vermutlich kann das finale Produkt vielleicht sogar noch ein Stück größer werden als die Beta Version aber bereits jetzt hat die Beta mit einem Umfang von

93 GB haben. AUch die PS4 Spieler werden bereits in Kürze auf den Beta-Zug aufspringen dürfen. Bethesda hat kein Problem damit zuzugeben das die Zeitbegrenzte Beta dazu dienen soll das Spiel komplett zu zerlegen. Die BEta wird zu folgenden Zeitpunkten verfügbar sein:

Mittwoch 31. Oktober 2018 – 0 Uhr bis 4 Uhr

Donnerstag 01. November 2018 – 19 Uhr bis 0 Uhr

Samstag 03. November 2018 – 22 Uhr bis 2 Uhr

Sonntag 04. November 2018 – 19 Uhr bis 2 Uhr

Diese engen Zeiträume sind bewusst zu kurz gewählt um dafür zu sorgen das möglichst viele Spieler gleichzeitig auf den Servern aktiv sind und das Spiel nach bestem Wissen und Gewissen zusammenbrechen kann. Bethesda will die Grenzen des Spieles kennenlernen. An dieser Stelle erwähnen wir, wie Bethesda auch, das es in der Betaphase vermutlich zu Fehlern, Abstürzen, Serverzusammenbrüchen und mehr kommen wird. Dazu ist es eine Beta Phase.