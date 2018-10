Landwirtschafts-Simulator 19 – Pflege der Nutztiere und Manitou-Featurette in Video-Format

Die Entwickler von GIANTS Software haben neue Video-Eindrücke zu ihrem kommenden Spiel “Landwirtschafts-Simulator 19” veröffentlicht. In den Videos erfahrt ihr mehr zur Nutztierwirtschaft und den maschinellen Hilfsmittel des Herstellers Manitou. Beide Videos findet ihr unterhalb des Artikels.

Im “Landwirtschafts-Simulator 19“ könnt ihr euch nicht nur mit der Feldarbeit beschäftigen oder ein angesehener Förster werden, sondern ihr könnt euch auch der Nutztierwirtschaft widmen und was es da alles zu beachten gilt, zeigt euch ein entsprechendes Video der Entwickler. “Zum allerersten Mal ist es möglich, Pferde zu halten und zu pflegen. Diese wollen nicht nur bestens versorgt werden, sondern geben dem Spieler zusätzlich die Möglichkeit, bei entspannenden Ausritten hoch zu Ross die weite Landschaft rund um Haus und Hof zu entdecken“, heißt es in der aktuellen Meldung.

Darüber hinaus werdet ihr in der Lage sein Kühe, Schweine, Schafe und Hühner auf individuell gestalteten Farmen aufzuziehen. Zudem werden auch erstmals in der Seriengeschichte Pferde als Nutztiere eingeführt. Laut Hersteller muss der Spieler auf die individuellen Bedürfnisse der Nutztiere achten und dementsprechend auch pflegen. In dem zweiten Video stellen euch die Entwickler die unterschiedlichen maschinellen Hilfsmittel des Herstellers Manitou vor.

“Landwirtschafts-Simulator 19” wird am 20. November 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.