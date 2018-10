For Honor – Halloween-Event gestartet

Auch in Ubisofts mittelalter-Actionspiel “For Honor” ist ein besonderes Halloween-Event gestartet, wo auch die “Rückkehr der Anderwelt” angekündigt wurde. Seit gestern läuft das spezielle Event, zu dem ein passender Trailer veröffentlicht wurde.

Vom 25. Oktober bis zum 8. November können Spieler auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC in dem Actionspiel “For Honor” ein spezielles Halloween-Event spielen. “Rückkehr der Anderwelt” so der Name des besonderen Events. Zum Event gehört die Rückkehr des Spielmodus “Endloser Marsch”, neue wöchentliche Arcade-Quests und spezielle Community-Herausforderungen mit exklusiver Halloween-Beute und Waffen.

“Skelette haben wieder einmal das Schlachtfeld in „Endloser Marsch“ übernommen und gehen in einer Spukvariante des 4v4-Herrschaftsmodus um. In „Endloser Marsch“ erscheinen Soldaten als Skelette und fügen vernichtenden Schaden zu. Zonen zu erobern gibt nur temporäre Punkte, während das Töten von Soldaten und gegnerischen Spielern bleibende Punkte verleiht. Wie bei Herrschaft müssen Spieler 1.000 Punkte erreichen, um alle vier gegnerischen Spieler in dem Spiel zu besiegen”, so Ubisoft zum „Endloser Marsch“-Modus.

Zu den wöchentliche Arcade-Quests heißt es: “Nach der Einführung des schnellen PvE-Arcade-Modus in der Erweiterung Marching Fire™ wird „Rückkehr der Anderwelt“ nun die brandneue und allererste wöchentliche Arcade-Quest mit sich bringen, die speziell auf dieses Halloween-Event zugeschnitten wurde. Begebt euch auf die furchterregendste aller Quests, um Skelette und tödliche Schamanen für exklusive kosmetische Belohnungen zu bekämpfen.”

Natürlich kann im Rahmen des Events exklusive Beute erspielt werden: “„Rückkehr der Anderwelt“ bringt Spielern auch neue Halloween-Belohnungen. Spieler können all ihre Lieblingshelden, inklusive der neuen Wu-Lin-Helden, mit völlig neuen Masken-Monturen anpassen, wodurch sie wie Spukgestalten erscheinen. Die Masken-Monturen werden während der ersten Woche des Events zum vergünstigten Preis von 15.000 Stahl pro Held verfügbar sein. Außerdem werden während des Events exklusive, zu Halloween passende kosmetische Gegenstände, Waffen und ein neuer Mondscheinsonate-Effekt verfügbar sein. Diese Gegenstände wird man auch im Arcade-Modus erbeuten können”, so Ubisoft.