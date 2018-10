Rainbow Six Siege – Geisterhaus-Halloween-Event hat begonnen

Ubisoft hat das Geisterhaus-Halloween-Event im Team basierten Taktik-Shooter “Rainbow Six Siege” gestartet. Einen passenden Trailer zum Event findet ihr unterhalb des Artikels.

Vom 25. Oktober bis zum 31. Oktober 2018 hält Publisher Ubisoft in seinem Taktik-Shooter “Rainbow Six Siege” das sogenannte “Geisterhaus-Halloween-Event” ab. Alle Spieler des Events können auf jeweils fünf Operator zugreifen (Angreifer: Ash, Thermite, Buck, Hibana und Finka/ Verteidiger: Mira, Vigil, Valkyrie, Jäger und Pulse), die alle mit neuen Halloween-Skins versehen wurden. Zudem wird die Map “Haus” in einer Halloween-Variante zur Verfügung stehen. “Neben fünf brandneuen Skins für neue Operator stehen auch die klassischen Halloween-Skins von 2017 wieder für eine begrenzte Zeit zur Verfügung”, so Ubisoft.

Darüber hinaus wird im Zuge des Geisterhaus-Events auch eine zusätzliche “Süßes oder Saures-Ubisoft Club Challenge” gestartet, in welcher die Spieler sogenannte Crimsonveil-Packs freischalten können, sobald sie 30 Kills auf der Geisterhaus-Map erzielen. Beim Erreichen von 60 Kills gibt es ein weiteres Paket. Alle Spieler, , die sich zwischen dem 25. Oktober und dem 5. November einloggen, erhalten automatisch ein kostenloses Paket.

“Neben diesem zeitlich begrenzten Event können Spieler außerdem die brandneue Crimsonveil-Collection erwerben. Diese wird vom 25. Oktober bis zum 5. November verfügbar sein. Die limitierte Halloween-Skin-Kollektion bietet den Spielern 22 exklusive Gegenstände für die Operator Finka, Jäger, Thermite, Valkyrie und Vigil und kann durch den Kauf des Crimsonveil Packs zum Preis von 300 R6 Credits pro Einheit erworben werden”, heißt es von Ubisoft abschließend.