Red Dead Redemption 2 – 17 Millionen Mal in nur acht Tagen ausgeliefert

Im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichtes des Publishers Take-Two lässt dieser verlauten, dass man das Western-Epos “Red Dead Redemption 2” 17 Millionen Mal an den Handel ausliefern konnte und stellt damit den Vorgänger komplett in den Schatten.

Take-Two und Rockstar Games haben jeglichen Grund zum Feiern, denn das neuste Action-Abenteuer “Red Dead Redemption 2” konnte bereits so einige Weltrekorde brechen. Bereits in den ersten drei Tagen nach dem Launch konnte das Spiel durch Verkäufe weltweit mehr als 725 Millionen US-Dollar an Umsatz generieren. Nun gibt das Unternehmen bekannt, dass “Red Dead Redemption 2” inzwischen auf 17 Millionen Auslieferungen kommt.

Mit diesem Erfolg stellt man den Vorgänger “Red Dead Redemption”, welcher ebenfalls als ein riesiger Erfolg verbucht werden kann, in den Schatten. In nur acht Tagen nach dem Launch wurde “Red Dead Redemption 2” somit häufiger ausgeliefert als der Vorgänger in acht Jahren. Wie oft sich der Titel nun beim Endkunden verkauft hat, ist leider nicht bekannt, denn mit den 17 Millionen Einheiten meint man die Anzahl, die an den Handel ausgeliefert wurde, dennoch ist es eine beachtliche Zahl.

Vor nur wenigen Tagen meldete Take Two die folgenden Erfolge von “Red Dead Redemption 2”:

Größtes Eröffnungswochenende im Einzelhandel über alle Entertainment-Veröffentlichungen hinweg (über 725 Millionen US-Dollar)

Zweitgrößter Launch (drei Tage) im Einzelhandel über alle Entertainment-Veröffentlichungen hinweg (hinter Grand Theft Auto 5)

Größter Entertainment-Launch 2018

Meist vorbestelltes Vollpreisspiel im PlayStation Network.

Größter Day One-Erfolg im PlayStation Network

Die meisten Verkäufe eines Vollpreisspiels im PlayStation Network innerhalb der ersten drei Tage.

Wenn man bedenkt, dass Rockstar Games im November mit einer offenen Beta-Phase zum Multiplayer-Modus durchstarten möchte, dann kann man stark davon ausgehen, dass “Red Dead Redemption 2” bald noch häufiger über den Ladentisch wandert. Auch die Verkäufe von “GTA V” nahmen erst durch den Multiplayer-Modus starken Aufwind auf.

“Red Dead Redemption 2” ist seit dem 26. Oktober 2018 für Playstation 4 und Xbox One erhältlich.