Final Fantasy VII – Spin-offs könnten auch als Neuauflagen erscheinen

In einem aktuellen Gespräch mit einigen Fans warf der für das Remake von “Final Fantasy VII” verantwortliche Director Tetsuya Nomura die Möglichkeit in den Raum zusätzlich diverse Spin-offs zum Rollenspiel-Klassiker neu auf zu legen.

Auf der E3 2015 wurde das Remake zum preisgekrönten Rollenspiel-Klassikers “Final Fantasy VII” angekündigt und verschwand immer mal wieder in der Versenkung. Bis heute gibt es immer noch keinen konkreten Veröffentlichungszeitraum, was den verantwortlichen Director Tetsuya Nomura jedoch nicht daran hindert über den Titel und weitere Pläne mit der Franchise “Final Fantasy VII” zu plaudern. Nomura deutete im Gespräch mit den Fans an, dass es nicht bei dem Remake zu “Final Fantasy VII” bleiben soll. Stattdessen werde intern darüber nachgedacht Neuauflagen zur sogenannten “Final Fantasy VII Compilation” zu veröffentlichen. Diese setzte sich seinerzeit aus diversen Spin-offs wie „Before Crisis: Final Fantasy VII“, dem Film „Final Fantasy VII: Advent Children“, „Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII“ (PS2) oder „Crisis Core: Final Fantasy VII“ (PSP) zusammen.

Als ein Fan im Zuge eines Events darauf hinwies, dass er gerne “Crisis Core: Final Fantasy VII” noch einmal erleben würde, entgegnete Nomura: “Es weiß vielleicht nicht jeder, aber derzeit lege ich Final Fantasy VII neu auf (lacht). Aktuell konzentriere ich mich auf Kingdom Hearts 3. Wenn das jedoch vorbei ist, werde ich als nächstes zu Final Fantasy VII übergehen. Ich denke über Ideen für die Veröffentlichung des Remakes nach. Heute habe ich sogar mit Producer Kitase darüber gesprochen. Alle von uns Oldtimern denken über verschiedene Entwicklungen nach, die das Remake begleiten könnten. Was wäre, wenn wir es schaffen könnten, auch mit der Compilation der Final Fantasy VII-Titel etwas zu machen? Aber wartet erst einmal ab, bis Final Fantasy VII an der Reihe ist.”

Diese Meldung ist jedoch nicht als eine Ankündigung weiterer Titel zu verstehen, denn ob diese Ideen auch verwirklicht werden können, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Quelle: Gematsu