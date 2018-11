Nintendo Switch Online – Diese NES-Spiele gibt es im November und Dezember

Seit der Einführung des Online-Dienstes Nintendo Switch Online können sich Abonnenten über den Zugriff auf verschiedene NES-Spiele freuen. Auch in den kommenden Monaten November und Dezember wird das Angebot an NES-Titel erweitert.

Nintendo hat ein neues Video veröffentlicht, in dem verschiedene NES-Spiele gezeigt werden, die bereits Teil des Nintendo Switch Online Dienstes sind beziehungsweise noch werden. Präsentiert werden vor allem die Multiplayer-Funktionen und die Möglichkeit, die Spiele überall zu spielen. Zudem gibt Nintendo die Neuzugänge für die Monate November und Dezember bekannt.

November:

Metroid

Mighty Bomb Jack

Pop’n Twinbee

“Metroid” sollte jedem Spieler bekannt sein. In dem NES-Ableger haben Weltraumpiraten Zugriff auf die gefährlichsten Kreaturen der Galaxis erhalten, nämlich die Namensgebenden Metroids. Die Spieler müssen sich als Samus Aran in die Tiefen des Planeten Zebes kämpfen, um Mother Brain auszuschalten und so die Galaxis zu retten. Bei “Mighty Bomb Jack” müssen die Spieler Bomben sammeln und Level bereinigen. In “Pop’n Twinbee fliegst du allein oder zusammen mit einem Freund durch sieben Level, um Dr. Mardocks böse Mächte zu besiegen. Du kannst stärker werden, indem du Glocken einsammelst, und auf diese feuern, um ihre Farbe und Wirkung zu ändern.”

Dezember:

Wario’s Woods

Ninja Gaiden

Adventures of Lolo

“Wario’s Woods ist ein rasantes Puzzle-Spiel, bei dem Toad Bomben und Gegner in gleichfarbigen Reihen anordnen muss. Hilf ihm und befreie genügend Bereiche des Waldes, um es schließlich mit dem mächtigen Wario persönlich aufzunehmen.” “In Ninja Gaiden reist Ryu nach Amerika, um die Ermordung seines Vaters zu rächen, und deckt dabei eine Verschwörung auf, welche die Welt bedroht. Renne, krieche, springe und klettere, während du dir einen Weg durch zwanzig herausfordernde seitlich scrollende Abschnitte bahnst, die sich auf sechs Level verteilen.” In Adventures of Lolo schlüpfen die Spieler in die Rolle von Prinz Lolo, um die entführte Prinzessin Lala zu retten. Es “besticht durch 50 schlau gestaltete Puzzleräume. Sammele alle Herzen, um in jedem Raum die Schatztruhe zu öffnen.”

In den kommenden Wochen soll ein Split zwischen Single- und Multiplayer-Spielen vollzogen werden, wobei einige Einzelspieler-Titel erweiterte Funktionen aufweisen könnten, wie die verbesserte Version von “The Legend of Zelda”, welche im Oktober veröffentlicht wurde. Darüber hinaus werden im Video bereits bekannte Funktionen von Nintendo Switch Online erklärt, wie die Online-Multiplayer-Modi und die Möglichkeit, in den NES-Spielen Speicherstände zu erstellen. Diese Funktionen waren bereits ein Bestandteil früherer Versionen von Virtual Console-Titeln auf 3DS und Wii U.