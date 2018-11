Moonlighter – Ab sofort für Switch erhältlich

Ab sofort kann das Action-Rollenspiel “Moonlighter” der zuständigen Entwickler von Digital Sun auf der Nintendo Switch gezockt werden. Passend zur Veröffentlichung gibt es auch einen neuen Launch-Trailer, welchen ihr unterhalb des Artikels findet.

In “Moonlighter” schlüpft der Spieler in die Rolle von Will, einem mutigen Ladenbesitzer, der sich auf die Suche nach Schätzen begibt, um diese anschließend in seinem Laden verkaufen zu können. “Vor langer Zeit wurde bei einer archäologischen Ausgrabung eine Gruppe von Toren entdeckt. Die Menschen erkannten schnell, dass diese alten Passagen zu verschiedenen Bereichen und Dimensionen führten, wo tapferer und waghalsige Abenteurer unvorstellbare Schätze finden konnten. In der Nähe der Ausgrabungsstätte wurde ein kleines Handelsdorf namens Rynoka gegründet”, in welchem sich selbstverständlich auch Will niedergelassen hat. “Moonlighter” ist ein Action-Rollenspiel mit Roguelite-Elementen, wo der Spieler stets Acht auf seine Gegenstände geben muss.