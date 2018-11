Wie Entwickler Hound picked Games jetzt bekanntgegeben hat wird Battle Princess Madelyn bereits in Kürze erscheinen. Der Indie Titel wird für Nintendo Switch, PS4, X-Box One und PC am

06.12.2018 erscheinen und kann natürlich ab sofort vorbestellt werden. Der aktuelle Release Trailer zeigt euch eine Aussicht auf ein tolles Spiel. Das erfolgreiche Kickstarter Project macht einen guten Eindruck.