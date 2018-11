Co-Op Racing Game Trailblazers ab sofort verfügbar

Indie Entwickler Supergonk und Publisher Reverb inc. freuen sich bekanntzugeben das das erste echte Kooperative Arcade Rennspiel ab sofort auch auf Nintendo Switch verfügbar ist. In Trailblaizers müsst ihr zussamenarbeiten, nur so kommt ihr zum Ziel. Das gilt natürlich auch im Singleplayer Modus, denn hier müsst ihr schon darauf achten was K.I. mitfahrer macht. Trotz der Tatsache das Trailblaizers ein Indie Produkt ist bekommen wir hier einen vollwertiger Arcade Racer mitsamt Storymode, Arcade Mode, Multiplayer Mode und vielen anderen Features geboten. Der preisgekrönte Soundtrack ist das Topping auf der Sahnetorte, ja wir haben es selbst gespielt! Unserer Meinung nach ein tolles Spiel das sich auf jeden Fall lohnt!

