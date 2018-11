Neues Update zu Sword Art Online: Fatal Bullet

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET erhält am 14. November 2018 ein kostenloses Update mit neuen Features und einer neuen kostenlosen Demo des Spiels. Zusätzlich wird SWORD ART ONLINE: LOST SONG am 13. November 2018 für PC Digital via STEAM veröffentlicht.

Mit dem Start des lang erwarteten Online-Koop-Modus können SpielerInnen nun in SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET online mit Freunden exklusive neue Dungeons erkunden.

Anders als beim üblichen Gameplay müssen die SpielerInnen nun die Dungeons, in denen sie auch Koop Bosskämpfe austragen können, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne durchspielen.

Zwei neue Charaktere werden ebenfalls in die Heldenschlacht aufgenommen. Death Gun, mit Schwert und Scharfschützengewehr, und Lievre, die ihr schnell abfeuerndes Maschinengewehr und ihr Gatling-Geschütz mitbringt.

Außerdem steht eine kostenlose Demo für SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET zum Download bereit. Die Demo ermöglicht es den SpielerInnen, frei durch das Gebiet „Wasteland“ zu reisen sowie eine begrenzte Anzahl von Einzelspieler- und Koop-Dungeons zu bewältigen. Es gibt kein Zeitlimit für die Demo, aber die Spieler werden auf Level 30 begrenzt. Die Demo wird für PlayStation®4 und Xbox One verfügbar sein.