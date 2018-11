Abzu noch diesen Monat für Nintendo Switch

Burglengenfeld – 13. November 2018 – Independent-Publisher 505 Games und Entwickler Giant Squid geben bekannt, dass die preisgekrönte, inspirierende Unterwasserreise ABZÛ am Donnerstag, den 29. November 2018, zum Preis von €19,99 für Nintendo Switch erscheint. Es kann ab heute vorbestellt werden und wer ABZû vor der Veröffentlichung kauft, erhält einen zeitlich begrenzten Nachlass von 10% auf das meditative Ozean-Adventure.

ABZÛ ist eine wunderschöne Unterwasserreise, die den Spieler in einen lebendigen Ozean voller Geheimnisse, Farben und Leben eintauchen lässt. Als Taucherin entdecken die Spieler hunderte verschiedener Arten, die auf realen Lebewesen basieren, und gehen eine starke Verbindung mit dem üppigen Unterwasserleben ein. Aber diese Unterwasserwelt kann gefährlich, zerrüttet und giftig sein– und Ihre Mission ist es, die Geheimnisse der Tiefe zu entschlüsseln und die Welt um Sie herum zum Besseren zu verändern.

Das von Giant Squid Studios – unter Leitung von Matt Nava, dem künstlerischen Geist, der auch hinter Journey® und Flower® steht – entwickelte ABZÛ, zu dem der für den Grammy nominierte Komponist und zweifache BAFTA-Preisträger Austin Wintory den Soundtrack beigetragen hat, wird in Form von Mythologie und Folklore erzählt und fängt dabei das traumähnliche Gefühl bei der Unterwasser-Erkundung ein. Der Name ABZÛ stammt aus dem antiken Sumerischen, AB bedeutet Wasser und ZÛ steht für Wissen. ABZÛ ist also der Ozean des Wissens.

ABZÛ wurde 2016 zuerst für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht, wurde von der Kritik gepriesen und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die für den besten Originalsoundtrack bei Videospielen oder interaktiven Medien der International Film Music Critics Association (Gewinner), für die künstlerische Leistung bei den BAFTA British Academy Games Awards 2017, Musik des Jahres bei den Game Audio Network Awards 2017 (Gewinner), bestes Originalspiel bei den Joystick Awards 2016 und beste Direction bei den Game Awards 2016.

ABZÛ hat eine Altersfreigabe ab 6 Jahren erhalten und kann hier vorbestellt werden: Nintendo eShop