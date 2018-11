Nuketown kehrt zurück!

Eine der belietesten und bekanntesten Karten in der Call of Duty Serie ist ohne Frage die Multiplayer Map Nuketown. Diese kommt jetzt zurück und feiert in Treyarchs neuem Hit Call of Duty Black Ops 4 sein Debut. Einen passenden Trailer haben wir natürlich ebenfalls für euch:

Das eisige Klima und das unbarmherzige Kartendesign begeisterten bereits vielen Jahren die Freunde der Call of Duty Serie. Nuketown ist zuerst auf Playstation 4 erhältlich und für alle Spieler kostenfrei erhältlich!