Teilnehmerfeld der eSports-Liga eFootball.Pro vollständig

Gemeinsam mit eFootball.Pro verkündet Konami Digital Entertainment B.V. offiziell, dass das Teilnehmerfeld der internationalen eSports-Liga für Fußballvereine nun vollständig ist. Mit dem FC Nantes konnte ein weiterer französischer Klub für die Liga gewonnen werden. Insgesamt sechs renommierte Vereine sind somit zum Start der eFootball.Pro-Liga mit dabei und geben ein klares Signal für den stetig wachsenden Markt des eSports.

Folgende Mannschaften bestreiten die erste Saison der internationalen Liga:

FC Barcelona

FC Schalke 04

AS Monaco

Celtic FC

Boavista FC

FC Nantes

Bereits 1943 gegründet, gehört der FC Nantes mit acht gewonnenen Ligue 1-Meisterschaften und drei Pokalerfolgen im Coupe de France zu den erfolgreichsten Mannschaften im französischen Fußball.

CEO des FC Nantes, Franck Kita, zur Kooperation: “Dank der Zusammenarbeit mit KONAMI und der Teilnahme an der eFootball.Pro erweitern wir nachhaltig unsere Aktivitäten im eSport. Wir sind hocherfreut gegen solch renommierte Vereine anzutreten und dabei als Pionier bei eFootball.Pro agieren zu können. All das bestätigt unser Bestreben, uns als wichtigen Akteur in dem Bereich zu positionieren und diese Leidenschaft mit unseren Fans zu teilen”.

Gerard Piqué, Gründer und President der eFootball.Pro: “Wir freuen uns, die erste Saison der eFootball.Pro-Liga mit dem FC Nantes zu vervollständigen. Es ist ein historischer Verein, eine Referenz in der französischen Liga. Wir hoffen, dass sie im eSport so leidenschaftlich agieren, wie sie das in ihrer ruhmreichen Geschichte im Fußball regelmäßig unter Beweis stellten”.

“Es ist eine große Freude, einen weiteren renommierten Club zu diesem neuen und aufregenden Wettbewerb begrüßen zu dürfen”, sagt Masami Saso, Präsident von Konami Digital Entertainment B.V. “Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem FC Nantes, um den eSport weiter voranzutreiben. Nachdem wir nun das Line-Up für diese Saison verkündet haben, freuen wir uns bei KONAMI auf einen fantastischen Wettbewerb”.

Die detaillierten Pläne der Liga werden am 25. November vorgestellt. Die ersten spannenden Matches mit PES 2019 starten am 2. Dezember.