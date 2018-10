Playstation 5 – erste Details noch dieses Jahr!?

Ob es eine neue Konsolengeneration geben wird ist wohl keine Frage, bereits seit der PS4Pro als Zwischenstation sollte feststehen das die nächste Generation noch etwas auf sich warten lässt, aber kommen wird! Sowohl Sony als auch Microsoft dürften bereits an neuen Modellen arbeiten, doch besonders interessant ist für uns natürlich die Playstation 5. Sony lädt nun wieder auf der Dev-Com 2018 in London die Entwickler ein und wird

vermutlich erste Details zur Playstation 5 bekanntgeben. Sony lädt derzeit eine Menge Studios ein, lediglich Sonyinterne Studios sind ja bisher in den Genuss von Details gekommen, aber aufgrund der sehr geheimnisvollen Ankündigung von Sony ist damit zu rechnen das es sich um erste Details zur Playstation 5 handeln wird.

Genaue Details zur Ankündigung gibt es natürlich noch nicht und wir werden sicherlich auch noch einige Tage darauf warten müssen bis etwas durchsickert, aber wir sind guter Dinge, denn es wäre Zeit mit der Produktion für die neue Konsole zu beginnen. Termin für die Dev Con 2018 in London ist 30-31 Oktober 2018. Die Veranstaltung bitte nicht mit der Dev Com in Köln verwechseln

Sobald wir etwas über die technischen Detials zur Playstation 5 hören oder die Frage beantworten können: wann kommt die Playstation 5? werden wir euch natürlich informieren!