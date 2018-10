PlayStation Store – In der kommenden Woche mit Call of Cthulhu und The Quiet Man

In der kommenden Woche wird der Playstation Store erneut mit zahlreichen neuen Inhalten gefüllt, welche das sind, verrät euch eine Vorschauliste, welche Sony Interactive Entertainment veröffentlicht hat.

Sony Interactive Entertainment America hat eine Vorschauliste veröffentlicht, die auf den ersten Blick aufzeigt welche neuen Inhalte ihren Weg im Laufe der kommenden Woche in den amerikanischen PlayStation Store finden werden. Da es meistens zeitgleich auch alle amerikanischen Inhalte ihren Weg in den europäischen Playstation Store finden, wollten wir euch diese Vorschauliste nicht vorenthalten.

Unter anderem wird pünktlich zu Halloween das Horror-Adventure “Call of Cthulhu” veröffentlicht. Bei diesem ließ man sich von der Literatur des Autors H.P. Lovecraft inspirieren und liefert eine eigenständige Geschichte in diesem schaurigen Universum. Als Privatdetektiv Edward Pierce müssen die Spieler die mysteriöse Geschehnisse auf Blackwater Island untersuchen. Dabei stößt man auf unzählige verstörende Ereignisse, die einen in den Wahnsinn treiben können.

Außerdem wird “The Quiet Man” in einer digitalen Version veröffentlicht. Das neue Spiel von Square Enix setzt auf eine Mischung aus Live-Action-Sequenzen und kurzen Beat´Em`Up Momenten. Dabei soll es sogar größtenteils auf Geräusche verzichten, denn der Protagonist ist taub und so soll man sich als Spieler besser in die Lage versetzen Lassen. Erst im New Game Plus-Modus werden alle Geräusche, wie die Gespräche der Nebencharaktere freigeschaltet. Ein spannender neuer Ansatz, wie ich finde.

Playstation Store Update (29.10 – 02.11.18) des US-Stores:

Call of Cthulhu – PS4 — Digital

Chronus Arc – PS4 — Digital, PS Vita — Retail (Cross-Buy)

Death Mark – PS4, PS Vita — Digital (Out 10/31)

Dream Daddy: Dadrector’s Cut – PS4 — Digital

Infinite Adventures – PS4 — Digital

Legends of Catalonia: The Land of Barcelona – PS VR — Digital (Out 11/2)

Nekopara Vol. 1 – PS4 — Digital (Out 11/2)

Paper Dolls – PS VR — Digital

The Quiet Man Limited Bundle – PS4 — Digital (Out 11/1)

Redeemer: Enhanced Edition – PS4 — Digital

Revenge of the Bird King – PS Vita — Digital (Out 11/2)

Shadow of Loot Box – PS4 — Digital (Out 11/2)

Super Pixel Racers – PS4 — Digital (Out 10/31)

Super Volley Blast – PS4 — Digital (Out 11/1)

Taiko no Tatsujin: Drum Session! – PS4 — Digital (Out 11/2)