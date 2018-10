Anthem – Paris Games Week 2018 liefert neue Spieleindrücke

Im Rahmen der Paris Games Week 2018 hat Entwickler Bioware neue Spielszenen zum kommenden Action-Rollenspiel “Anthem” gezeigt. Aus einem entsprechenden Live-Stream stammen die neuen Gameplay-Videos, welche ihr unterhalb des Artikels finden könnt.

An diesem Wochenende nutzen die Entwickler die Paris Games Week 2018 um ihr kommendes Projekt “Anthem” vorzustellen. Das Ganze geschah in Form eines Live-Streams, in welchem die Entwickler nicht nur über neues Projekt sprachen, sondern auch gleich neue Spieleindrücke präsentierten. Unter anderem wurden auch die ultimativen Fähigkeiten Javelins Storm und Interceptor vorgeführt. Zudem wird euch die aller erste Mission im Spiel vorgeführt..

Darüber hinaus kündigten die Verantwortlichen gleich einen weiteren Live-Stream an, der am 01. November 2018 und somit bereits am kommenden Donnerstag, abgehalten wird. Dort soll “Anthem” erneut ausführlich präsentiert werden.

“Anthem” soll am 22. Februar 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.