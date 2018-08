Nachfolger für beliebtes Prügelspiel angekündigt!

Publisher Dotemu, Entwickler Lizardcube und Guard Crush Games haben jetzt den Nachfolger zu einer bekannten Sega Marke angekündigt. Erste Impressionen und Details hier.

Publisher Dotemu, Entwickler Lizardcube und Guard Crush Games haben jetzt den Nachfolger zu einer bekannten Sega Marke angekündigt. Mit Streets of Rage 4 kommt eine brandneue Fortsetzung des Klassikers. Eine brandneue Fortsetzung von SEGA’s legendärer Prügelspiel-Serie, die für ihre radikalen Kämpfe, eingängige 90er-Beats und wehende Bandanas bekannt ist erwartet die Spieler.

Mit handgezeichneten Bildern vom Team hinter dem wunderschönen Wonder Boy: The Dragon’s Trap Remake aus dem Jahre 2017 baut Streets of Rage 4 auf dem Gameplay der klassischen Trilogie auf – setzt aber auch auf neue Mechaniken, eine neuen Geschichte und einen Spießrutenlauf aus gefährlichen Etappen mit einem ernsten Kriminalitätsproblem. Streets of Rage 4 erinnert jederzeit an das klassische Gameplay, verfügt aber aber dank der Expertise von Guard Crush Games und Dotemu über seinen ganz eigenen Arcade-Stil.





Egal ob Spieler sich mit einem Freund zusammenschließen oder die Stadt solo säubern – Streets of Rage 4 ist ein intensives Prügelspiel-Erlebnis, das so gut aussieht und klingt, dass es direkt das Blut der Spieler in Wallung bringt.