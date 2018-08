Exotic Matter – Ein Mix aus Minecraft und Metroid Prime

“Exotic Matter” von Moebiusgames stellt eine Mischung aus Minecraft und Metroid Prime dar. Wir haben die Entwickler am Indie Booth Stand auf der diesjährigen Gamescom besuchen können und verraten euch mehr zum interessanten Titel.

























Aktuell befindet sich “Exotic Matter” in der Early Access Phase und kann von euch über Steam zu einem Preis von 19,99 Euro für den PC erworben werden. Die Entwickler hoffen die finale Version noch in diesem Jahr veröffentlichen zu können. In “Exotic Matter” übernimmt der Spieler eines einzigen Überlebenden eines Raumschiffsabsturzes auf einem fremden Alien Planeten. Eure Aufgabe ist es ein mächtiges Alien Artefakt zu bergen, welches die Erde vor der Zerstörung retten könnte. In einer Mischung aus Metroidvania-Abenteuer und Zufalls-generiertem Survival-Spiel in Minecraft-Optik wird der Spieler in einer offenen Spielwelt erforschen, basteln, kämpfen und Rätsel lösen müssen, um auf dem feindlich gesinnten Planeten überleben zu können.

Leider hab ich es nicht geschafft den Titel selbst auszuprobieren, doch das Spiel sah vielversprechend aus und wird mithilfe der community stetig weiterentwickelt.