Metal Max Xeno im Test – Revival einer großen Serie?

Zum 25.sten Jubiläum der Metal Max Serie erreicht uns Metal Max Xeno, ein neuer Teil der Serie. Ich persönlich war überrascht das es sich hier tatsächlich um einen neuen Titel handelt, aber natürlich haben wir uns dem Test gerne angenommen. Leider kommt er etwas verspätet weil wir in den letzten Wochen einige sehr große Hardwareprobleme hatten die wir nur mit der Hilfe eines guten Freundes beheben konnten.

Die Zerstörung der Welt ist eigentlich kein Geheimnis, wir werden uns irgendwann selbst vernichten, keine Frage, doch was in der Realität in weiter ferne sein mag ist in Metal Max Xeno längst passiert. Die Menschen haben ihre Technologie so weit weiterentwicklet bis diese die Menschheit als größtes Problem auf dem Planeten erkannt hat. Was folgte war ein gewaltiger Nuklearer Schlag mit allen noch Verfügbaren Atomwaffen und die anschließende Jagd mit allen verfügbaren Maschinen auf die Menschheit. Dabei wird alles umfunktioniert was die Menschen nicht schnell genug zerstören konnten, selbst Tiere werden in Kampfmaschinen verwandelt.