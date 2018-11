Spyro ab sofort erhältlich

Spyro, der legendäre lila Drache, der Ende der 90er Jahre weltweit für Unterhaltung in heimischen Wohnzimmern sorgte, kehrt heute mit der Veröffentlichung von Spyro™ Reignited Trilogy zurück. Spyro Reignited Trilogy bringt den Spielern eine vollständig überarbeitete Spielesammlung mit einer neu konzipierten Besetzung von Charakteren, neuen Animationen, Umgebungen, den neuesten Lichteffekten und neu erstellten Zwischensequenzen – alles in atemberaubender HD-Qualität. Jetzt können die Fans bei ihren Höhenflügen die üppigen Landschaften von mehr als 100 mit neuem Detailreichtum nachgebildeten Leveln in den Drachenreichen und Avalar erkunden. Die Trilogie ist ab sofort für PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro und die Xbox One-Familie von Microsoft, darunter die Xbox One X, verfügbar.

In Spyro Reignited Trilogy bietet der führende Entwickler Toys For Bob allen Fans eine hochauflösende Version der drei Original-Spyro-Spiele, mit denen alles anfing: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! und Spyro: Year of the Dragon – und das mit einem modernen Spielgefühl, das für frischen Spielspaß sorgt. Langjährige Fans werden mit der von Toys For Bob neu entwickelten Version der klassischen Soundtracks sowie einem völlig neuen Intro des Original-Soundtrack-Komponisten Stewart Copeland verwöhnt. Zusätzlich bietet das neue Spiel eine Audiofunktion, mit der die Spieler zwischen dem Original- und den neu gemasterten Soundtracks wechseln können. Die Spieler können während des Spiels jederzeit einfach in das “Optionsmenü” hineinfliegen, ihren bevorzugten nostalgischen oder modernen Groove wählen und direkt in die Spyro-Action zurückkehren, ohne gespeicherte Daten zu verlieren.

“Es ist ein echtes Vergnügen, mit Spyro Reignited Trilogy einen der berühmtesten Videospiel-Charaktere aller Zeiten zurückzuholen”, so Paul Yan, Co-Studio Head bei Toys For Bob. “Wir haben alles gegeben, um sicherzustellen, dass auf jedes Detail geachtet wurde, um den Fans ein tolles Spyro-Erlebnis zu bieten. Wir hoffen, dass es den Spielern genauso viel Spaß macht, die neue Welt und die neuen Charaktere wiederzuentdecken, wie es uns Spaß gemacht hat, sie zu entwickeln.”

Um die Vorfreude auf den Start von Spyro Reignited Trilogy zu steigern, erschuf Activision die weltweit erste, feuerspeiende, sprechende Spyro-Drohne. Die Drohne startete beim “Stone Hill”-Schloss in der Nähe von New York und flog über die USA, um Städte und Landschaften zu erkunden, die denen im Spiel ähneln. Im Rahmen dieser Tour jagte die Spyro-Drohne Schafe, heizte ein BBQ an und übergab der Unterhaltungsikone Snoop Dogg eine Vorab-Kopie von Spyro Reignited Trilogy. Highlights von dieser Übergabe gibt es hier:

"Die Fans hatten Activision schon seit einiger Zeit gebeten, Spyro zurückzubringen. Die Resonanz auf Spyro Reignited Trilogy war bisher großartig und wir sind begeistert, dass wir in der Lage sind, einige der berühmtesten Videospiele und Charaktere aller Zeiten mit unserer Erfahrung zurückzubringen und ihnen neues Leben einzuhauchen", so Steve Young, Chief Revenue Officer bei Activision. "Da dieses Jahr der 20. Geburtstag von Spyro ist, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um jedermanns lila Lieblingsdrachen zu feiern."